2019-01-15T12:35:15+03:00
Общество

"А у меня самая-самая красивая ...опа": аппетитные фото фитнес-спортсменок

Смотрите и наслаждайтесь!
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"А у меня самая-самая красивая ...опа": аппетитные фото фитнес-спортсменок"А у меня самая-самая красивая ...опа": аппетитные фото фитнес-спортсменокФото: Олег УКЛАДОВ
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Красивые и подтянутые ягодицы – мечта любой девушки. Но, как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда, а точнее, без ежедневной работы над собой аппетитных округлостей добиться невозможно. Чтобы порадовать мужчин и замотивировать прекрасную половину наших читателей, «Комсомолка» разыскала в сети самые аппетитные фото барнаульских фитнесняшек.

Анжелика Шматова, спортсменка

– Надо жить в кайф и общаться только с теми людьми, которые тебя понимают и принимают такой, какая ты есть.

anzhelika__lika00anzhelika__lika00
@anzhelika__lika00
208 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Александра Сергиенко, фитнес-тренер

– Хочешь иметь красивое тело – возьми в руки штангу и начни работать над собой!

fitness_trener_sfitness_trener_s
@fitness_trener_s
745 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Дарья Гусева, фитнес-тренер

– Рада, что моя зумба позволяет полностью раскрыться и забыть о всех проблемах. Танцуйте, друзья, с душой.

papadashkapapadashka
@papadashka
185 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Олеся Чугунова, фитнес-тренер

– Наведи порядок в мыслях – и увидишь мир другими глазами.

chugunova_fitness_lifechugunova_fitness_life
@chugunova_fitness_life
72 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Лилия Пилипенко, фитнес-тренер

– Новый день – новая возможность стать немного лучше, чем вчера. Не упускай возможность, наконец, начать работать над своим телом! Ты даже не представляешь, как это затягивает. В итоге ты получаешь не только красивую фигуру, но и новый взгляд на жизнь и новое окружение.

lil_fitness_teamlil_fitness_team
@lil_fitness_team
195 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Арина Лаврова, фитнес-тренер

– Не могу я жить без цели. Не могу я просто тренироваться и питаться. Нужно к чему-то стремиться, переступать через слабости. Гордиться собой. Это и есть жизнь.

arinafit_98arinafit_98
@arinafit_98
277 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Алёна Воробьёва, фитнес-тренер

– Праздники закончились, значит, пора заканчивать с поеданием жирной, острой, сладкой пищи. Чем быстрее вы измените рацион, тем быстрее сбросите лишнее.

vorobei999vorobei999
@vorobei999
271 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

София Овчарова, спортсменка

– Вот минус спорта и ПП (правильного питания. - прим.ред.) в том, что когда ты начинаешь жить как смертный человек, то тебя заливает так, что от спортивной фигуры ничего не остаётся, а от приличных цифр на весах тем более.

ovcharova6666ovcharova6666
@ovcharova6666
1010 отметок «Нравится»24 комментариевInstagram

Юлия Наливайко-Ермошенко, фитнес-тренер

– Что меня мотивирует – это мой результат!

julia_ermoshenkojulia_ermoshenko
@julia_ermoshenko
161 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

Ангелина Землянова, спортсменка

– Много хотите! А какой смысл хотеть мало?

angelina_zemlyanovaangelina_zemlyanova
@angelina_zemlyanova
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