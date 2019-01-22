Маршрутка в Бийске влетела в столб и березу после столкновения с легковушкой

Четыре женщины пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Бийске вечером 21 января. После столкновения с автомобилем «Лада-Калина» маршрутный автобус №46 врезался в столб и березу.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю, авария произошла в 18 часов 20 минут на улице Воинов Интернационалистов в районе дома №84.

25-летняя девушка, которая находилась за рулем автомобиля «Лада-Калина», не убедилась в безопасности маневра и начала поворачивать налево. В это время автобус ехал за легковушкой. В полиции говорят, что в момент аварии водитель маршрутки начал обгонять легковушку, в итоге произошло столкновение, после которого автобус отбросило в сторону, и он врезался передней частью в электроопору и дерево.

– В момент аварии в маршрутке было всего лишь шестеро пассажиров, я с мужем и еще четыре женщины, – рассказывает одна из пострадавших в этой аварии Юлия Кречетова. – На самом деле, водитель нашей маршрутки никого не обгонял, и легковушка ехала не впереди нас, как об этом многие написали. Девушка неожиданно выехала с другой дороги, она буквально подрезала наш автобус. Наш водитель пытался уйти от удара, но мы все-таки столкнулись с легковушкой, а следом автобус врезался в столб и в дерево.

Пострадавшая девушка, рассказала, что они с мужем сидели сразу за водителем. Она сильно ударилась плечом и головой. По ее словам серьезные ушибы есть и у ее мужа.

– Сразу после аварии наш водитель с трудом стоял, видимо он повредил ноги от сильного удара. Первым делом он начал искать аптечку. Пострадали другие женщины, которые ехали в нашей маршрутке. Еще до приезда «скорой» я лично помогала оказывать им помощь. У двух женщин были сильно разодраны ноги, – продолжает рассказывать подробности аварии Юлия Кречетова.

По официальным же данным, в этой аварии пострадали только четыре женщины 1996, 1978 и две 1966 годов рождения (про мужчин в сводке не говорится). Медики оказали им помощь на месте аварии. К счастью, госпитализация не потребовалась.

Интересно, что Юлия Кречетова и ее муж в тот злополучный вечер не должны были ехать в этой маршрутке. Сначала они отправились в детскую поликлинику, чтобы забрать карточку ребенка. Была теплая погода, и муж Юлии предложил пройтись пешком. Вдруг позвонила бабушка, с которой они оставили малыша. Она сказала, что ребенок плачет и тогда родители решили поспешить. Девушка рассказывает, что они едва ли не бежали за маршруткой, которая уже отъезжала от остановки. В итоге водитель увидел бегущих людей и подождал их.

В настоящее время полицейские продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах ДТП, которое сегодня обсуждает весь Бийск.

Тем временем, прокуратура провела проверку после ДТП в Барнауле с участием пассажирского автобуса, который врезался в столб на площади Октября в декабре 2018 года. В отношении компании «Евробус-Плюс» выявлен ряд нарушений. В том числе проверка показала, что на линию выпускали неисправные автобусы.