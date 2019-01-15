Какие изменения ждут налогоплательщиков Алтайского края в 2019 году

«Комсомолка» выяснила, какие изменения произошли в 2019 году в региональной системе налогообложения.

Льготы для предпенсионеров

В связи с пенсионной реформой в Алтайском крае, как и в целом по стране, созданы отдельные условия по налогообложению для людей предпенсионного возраста. По сути, эта категория граждан будет пользоваться таким же набором льгот, каким раньше пользовались пенсионеры.

Мужчины, достигшие 60-летнего возраста, и женщины, которым исполнилось 55 лет, будут освобождены от налога на одно жилое помещение, гараж и машино-место, используемое для некоммерческих целей. Здесь стоит пояснить, что если у предпенсионера имеется в собственности несколько объектов жилой недвижимости, то он будет освобожден от уплаты налога только за один объект.

Также предпенсионеры будут пользоваться правом на предоставление налогового вычета в размере необлагаемых земельным налогом шести соток. Для них же сохранятся льготы по транспортному налогу. Налог за автомобиль, у которого мощность двигателя не превышает 100 лошадиных сил, предпенсионерам платить не придется, то же самое касается мотоциклов и мотороллеров до 35 лошадиных сил.

Налог на имущество физлиц повысится

В 2019 году в Алтайском крае проведут кадастровую оценку недвижимости. По итогам этой работы налог на имущество физических лиц будет начисляться по-новому, но это произойдет только в следующем году.

Пока налог на квартиру рассчитывается так: инвентаризационная стоимость жилья (не путать с кадастровой или рыночной) умножается на коэффициент-дефлятор, затем полученная сумма умножается на ставку налога, которая зависит от инвентаризационной стоимости квартиры, или дома. В данном случае в расчет берется общая площадь жилья, степень износа и условия предоставления коммунальных услуг. К примеру на жилье, инвентаризационная стоимость которого составляет 500 – 800 тысяч рублей, – налоговая ставка 0,5%. А вот для жилья стоимостью от 1,5 до 3 млн рублей установлена ставка 0,92%.

Что касается коээфициента-дефлятора, то в 2017 году он составлял 1,425, а на 2018 году был установлен в размере 1,481. Именно это значение и повлияет на изменение налога на имущество в сторону увеличения.

Кстати, уже с 1 января 2019 года имущественные налоги можно оплатить авансом, воспользовавшись единым налоговым платежом.

Рост ставки НДС

Начиная с 2019 года, налог на добавленную стоимость исчисляется по ставке 20%, раньше эта ставка составляла 18%. При этом все налоговые льготы сохранятся.

Применение онлайн-касс

До 1 июля 2019 года на онлайн-кассы должны перейти субъекты предпринимательства, которые работают в сфере предоставления услуг и осуществляют торговлю без привлечения наемных работников. Это многочисленная категория плательщиков, которая включает в себя мелкую розничную торговлю и практически всю сферу бытовых услуг.

Новый налоговый режим

С 2019 года вводится новый налоговый режим для самозанятых и предпринимателей, которые не имеют наемных работников.

Сумма налога будет исчисляться налоговым органом на основании информации налогоплательщика в мобильном приложении «Мой налог» по ставкам 4%, для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% для тех, кто продает товары или оказывает услуги юридическим лицам.

Уплата налога производится не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Налоговый период – календарный месяц.

Пока новый режим будет применяться в качестве эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан.

Как пояснили в пресс-службе УФНС России по Алтайскому краю, самозанятые жители нашего региона могут также воспользоваться этим налоговым режимом без каких-либо ограничений.

Движимое имущество организаций

С 1 января 2019 года движимое имущество организаций не будет облагаться налогом на имущество. Движимые активы исключат из объектов налогообложения. Недвижимыми считаются здания, сооружения, которые прочно связаны с землей, объекты незавершенного строительства и единый недвижимый комплекс.

Также утверждены новые формы расчета, декларации по налогу на имущество организаций и электронные форматы расчета и декларации.