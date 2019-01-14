Пенсионерка влезла в долги и отдала мошенникам 4,5 млн рублей ради компенсации за лечение

57-летняя Валентина Сергеевна (имя изменено - прим.авт.) из Барнаула лишь пару лет, как вышла на пенсию. Все свою жизнь она неплохо зарабатывала. К пенсии у нее на счету скопилось около 800 тыс. рублей. Но за пару месяцев мошенники выудили у нее все сбережения по самой примитивной схеме, более того, пенсионерка влезла в чудовищные долги.

В декабре ей позвонил мужчина, представившись «следователем». Он рассказал о задержанных подозреваемых в мошенничестве и о том, что потерпевшим теперь положена компенсация. Речь шла о 20 млн рублей. Незадолго до этого пожилая женщина покупала в интернете чудо-таблетки, которые должны были вылечить ее больные суставы. Но, как и следовало ожидать, они не подействовали, хотя женщина спустила на них около 30 тыс. рублей.

- Потерпевшая перевела звонившим в несколько переводов 4,5 миллиона рублей, - рассказали в Управлении МВД России по Барнаулу.

Женщина повелась на обещанные золотые горы, и перевела мошенникам все свои сбережением, потом заняла у своих подруг еще около 1,5 млн рублей. Мошенники продолжали ее доить, но пенсионерка не видела подвоха. Поводы были абсолютно разными – сначала ей говорили, что нужно оплатить комиссию за перевод и работу курьера, потом госпошлину, страховку, услуги инкассации и т.д.

После каждого денежного транша находились все новые и новые поводы. Пенсионерка даже взяла огромный кредит. Наконец, да женщины дошло, что ее бессовестно обманывают, и она пошла в полицию. Служители закона заявление приняли и возбудили уголовное дело по признакам ст. 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество).

А в это время

В тот же день в барнаульскую полицию обратилась 54-летняя женщина, которая перевела мошенникам 1,2 млн рублей. Она также заказывала в интернете лекарства. Когда мошенник под видом следователям посулил ей 10 млн рублей компенсации, горожанка отправилась в банк за кредитом. Дело также закончилось возбуждением уголовного дела.

Еще одна женщина обратилась в полицию после того, как отправила «следователю» 130 тыс. рублей.

До этого 71-летняя пенсионерка проходила курс лечения у «целительницы». Бабушке сказали, что ее обманывала шарлатанка, и теперь ей положена компенсация в 512 тысяч рублей.

Важно!

Как правило, шансов найти телефонных мошенников почти нет – преступники могут находиться в других регионах и звонить даже из тюрем. Деньги переводятся на счета, оформленные на подставных лиц, а банки вообще могут быть в других странах.

Полиция просит жителей, особенно пожилых, быть бдительными. Не доверяйте незнакомым лицам, не перечисляйте им деньги. Чтобы не попасться на уловки мошенников, не делайте того, что просят неизвестные собеседники. Если вам звонят и представляются сотрудниками банков, полиции, коммерческих организаций, найдите о них информацию в интернете, позвоните на горячую линию. Наконец, обратитесь к своим родственникам или в полицию, они помогут разобраться в ситуации.

Помните, обо всех фактах мошенничества вы можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102»).

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