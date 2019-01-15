Барнаульцы стали больше ходить и меньше есть

Цены на продукты в Алтайском крае с нового года стремительно поползли вверх. Из-за этого жители региона уже начали думать, на чем лучше сэкономить.

По сравнению с концом декабря, говядина и свинина выросли в цене в среднем на 1,1%. Теперь, по данным Алтайкрайстата, один килограмм обойдется в 297,47 и 255,82 рублей соответственно. Хуже обстоят дела у любителей курятины. За нее теперь просят почти на 4% больше. В цифровом выражении это в среднем 144 рубля за килограмм тушки. Отдельные же составляющие в разы дороже.

Молочные продукты тоже «подросли», особенно сливочное масло и без того не дешевый творог. К примеру, в Барнауле его теперь можно купить за 330 рублей килограмм. Таким образом, по стоимости творог сопоставим с мясом. Выбор для многих становится очевидным…

В целом же по данным Росстата, потребительские цены с начала года подросли по всей стране на 0,5%. Это даже больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие эксперты, в первую очередь, связывают это с ростом НДС с 18% до 20%. Вдобавок к этому у жителей Барнаула прибавилась нагрузка в виде повышения платы за проезд. Для многих это только усугубляет материальное положение.

Хожу пешком

Если взрослые люди еще могут сэкономить на себе любимом и отказаться от каких-то радостях, то вот семейным, и в особенности многодетным, не позавидуешь. Малыши требуют особого ухода и питания, так что им трудности родителей не интересны.

- Я сейчас одна воспитываю троих детей. Двое из них еще в садик ходят. Сложно – это не то слово. Тут как-то пришлось полгорода пройти пешком, чтобы на последние деньги молоко и хлеб купить по самой низкой цене. От проезда в общественном транспорте по мере возможности вообще отказываюсь – дорого, - рассказывает жительница краевой столицы Нина.

А вот отец троих детей Александр ради здоровья и благополучия своих дошколят решил отказаться от пятничных посиделок с друзьями.

- Пока что с этого года заметен только рост на проезд. Остальное не столь очевидно, может, просто еще мало времени прошло. По сути, мы еще доедаем все то, что было накуплено и заготовлено с прошлого года. Да и родители из деревни помогают – гусей присылают, так что курицу магазинную мы не берем. Больше на лекарства уходит, если дети болеют, а у меня их трое. Так что расходы очевидны. Вот что для себя лишний раз не возьмешь, так это пиво. Оно выросло в цене, да и объем стал дурацкий - 0,43 литра, - признается горожанин.

Кстати, семейная пара барнаульцев Андрей и Елизавета также решили экономить на алкоголе.

- Да, купили самогонный аппарат. Производство «для себя» - гораздо дешевле и в качестве уверен. А еще придумали такой лайфхак – «некондицию» можно использовать в быту, например, вместо автомобильной «незамерзайки». Так что еще и на этом экономим, - признаются ребята.

Меньше развлечений

В целом барнаульцы признаются, что из-за роста цен приходится выбирать – купить вкусняшку или лишний раз сходить в кино. Кто-то пересел с маршруток на автобусы большей вместимости либо электротранспорт, так как проезд в них дешевле. А кто-то наконец-то решился на покупку транспортной карты – так еще можно сэкономить.

- Раньше я могла себе позволить ездить в гости к внукам с тремя пересадками. Теперь же хожу пешком до неудобной остановки, лишь бы ехать напрямую на одном автобусе. От проездного пока пришлось отказаться. Хотя на лето из-за дачи, скорее всего, все равно придется покупать, - рассказывает пенсионерка Людмила.

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