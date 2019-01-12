Погода на Старый новый год в Барнауле

Погода порадует жителей Барнаула в наступившие выходные 12-13 января 2019 года. Морозец хоть и будет, но уже точно не испортит прогулку на свежем воздухе.

По данным синоптиков, в субботу, 12 января, в краевой столице столбик термометра днем поднимется до -14...-16 градусов. Утром возможна изморозь, в течение дня ожидается снег. По Алтайском краю -13...-18 градусов, местами в предгорных районах -7...-12. В северных и предгорных районах снег, в утренние часы местами изморозь, туман.

В ночь на воскресенье, 13 января, температура воздуха в Барнауле опустится до -21...-23 градусов. Днем столбик термометра поднимется -12...-14 градусов. По Алтайскому краю ночью -26...-31 градус, местами в северо-восточных районах -18...-23 градуса, днем синоптики передают -12...-17 градусов, в предгорных районах -6...-11. В северо-восточных районах, в том числе Барнауле, небольшой снег. Все выходные южный ветер будет достигать 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров в секунду.

Уже в начале рабочей недели существенно потеплеет. Если в ночь на 14 января столбик термометра в Барнауле опустится -22...-24 градусов, как было и в предыдущие дни, то уже днем ожидается всего -9...-11 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. По региону ночью -22...-27, местами в западных районах -15...-20 градусов. Днем прогнозируют -6...-11, в северо-восточных районах до -16. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

- Над Уралом и Сибирью начнет распространяться теплая воздушная масса атлантического циклона, - рассказали в пресс-службе Гидрометцентра России. - Под влиянием южных ветров температура воздуха значительно повысится, отклоняясь от своих нормальных значений на плюс 12 градусов, и такое тепло, по предварительным прогнозам, продержится до середины следующей недели.

Похолодание в Алтайском крае и в Барнауле синоптики прогнозируют в последнюю неделю января. Именно в эти дни температура может опускаться до -40 градусов в течение трех дней и не подниматься выше -35 градусов - пять дней.