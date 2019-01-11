2019-01-11T10:25:18+03:00
Общество

Сколько зарабатывают алтайские журналисты

HeadHunter провел исследование ко Дню печати
Иван ОЛЕКСЮК
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Кадр из студии радио "Комсомольская правда" - Барнаул". В студии певец Арсений Бородин.Кадр из студии радио "Комсомольская правда" - Барнаул". В студии певец Арсений Бородин.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Эксперты портала по поиску работы HeadHunter проанализировали предложения на рынке труда и выяснили, сколько зарабатывают сибирские журналисты. Исследование провели ко Дню печати (отмечается 13 января).

Согласно данным «HH», больше всего зарабатывают новосибирские журналисты – 30 800 рублей, а барнаульские акулы пера оказались в этом списке последними, они могут рассчитывать получить за свои труды лишь 21 250 руб. Это при том, что в Алтайском крае на одну вакансию претендуют в среднем шесть кандидатов. Для сравнения, средняя зарплата журналистов в Москве в прошлом году составила 52 250 руб.

- Профессия журналиста сегодня одна из самых привлекательных для выпускников школ, - рассказала руководитель пресс-службы портала Елана Таращук. – Поэтому в вузах достаточно высокий конкурс на данные факультеты, а потом и конкуренция среди соискателей. Например, сегодня на территории СФО примерно 5 соискателей претендуют на одно предложение, это достаточно высокий конкурс. При этом проще всего найти работу в Кемеровской области, где на вакансию претендует примерно четыре соискателя.

- В Барнауле молодые специалисты, которые только приходят в профессию, действительно, могут иметь небольшие зарплаты. Опытные журналисты, которые способны поднимать сложнейшие темы, могут зарабатывать в три-четыре раза больше, - отметила заместитель генерального директора "Сибирской Медиагруппы" по управлению персоналом Наталья Коробейникова.

Сегодня в журналистике работают 60% женщин и 40% мужчин, у большинства из них высшее образование. Кстати, когда журналисты решают уйти из профессии, чаще всего они находят себе применение в таких направлениях, как маркетинг, реклама, PR или устраиваются административным персоналом.

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