2019-01-20T15:33:21+03:00
Общество

Если детсад закрыли на карантин, могут ли родители взять больничный

Алтайский край находится на пороге эпидемии ОРВИ
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Если детсад закрыли на карантин, могут ли родители взять больничныйЕсли детсад закрыли на карантин, могут ли родители взять больничныйФото: Олег УКЛАДОВ
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Представьте себе ситуацию, ваш ребенок здоров, но детсад, в который он ходит, закрыли на карантин. Многие в таких случаях оставляют детей с бабушками, но, если это не ваш вариант, вы смело можете уйти на оплачиваемый больничный.

Мы уже писали о том, что по состоянию на 18 января в Алтайском крае закрыли на карантин три детских сада. Это произошло в Бийском, Косихинском и Целинном районах. В этих дошкольных учреждениях заболеваемость ОРВИ среди детей превысила 20%, что и является поводом для приостановки работы.

Также в пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили о восьми группах, которые закрыли в шести детских садах. В частности, на такие меры пошли в дошкольных учреждениях Заринского, Смоленского, Целинного районов и Барнаула.

По данным ведомства, с 7 по 13 января 2019 года в регионе зарегистрировано 15,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. 65,6% – дети до 14 лет. При этом пока не ведется речь об эпидемическом подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Тем временем управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Татьяна Петрова сообщила, что один из родителей ребенка, которому еще не исполнилось 7 лет, в случае закрытия детского сада на карантин может оформить оплачиваемый больничный.

– В случае введения карантина в детском саду листок нетрудоспособности может взять один из работающих членов семьи или опекун. Листок выдается лечащим врачом ребенка при предъявлении копии приказа дошкольной организации, где объявлен карантин, – сказала Татьяна Петрова.

Специалисты обращают внимание на важный момент. За получением больничного листа необходимо обращаться в первый день карантина. Начислять пособие будут со дня открытия листка нетрудоспособности. Оплате подлежит весь период карантина, причем Фонд соцстрахования оплачивает его с первого дня нетрудоспособности. В обычных ситуациях, когда люди уходят на больничный по болезни, Фонд делает начисления с четвертого дня.

Размер пособия зависит от страхового стажа человека, которому выдан больничный, и его дохода за два предшествующих календарных года. В алтайском отделении ФСС напоминают, что по желанию застрахованного человека медорганизация может оформить электронный листок нетрудоспособности. Все, что нужно сделать – это сказать об этом лечащему врачу. После закрытия электронного больничного нужно предоставить номер документа своему работодателю.

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