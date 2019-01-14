Опасный день 14 января 2019 года: что можно, а что нельзя

14 января 2019 года – особая дата, выпадающая как раз на середину коридора затмений. Напомним, 6 января 2019 произошло солнечное затмение, а 21 января 2019 случится полное лунное затмение.

– Коридор затмений – это время судьбоносных перемен, для кого-то этот момент станет переломным, произойдут события, которые полностью перевернут жизнь. Поэтому в данный период нужно быть предельно аккуратным. Сосредоточьтесь на главном, а всё лишнее выбросите из своей жизни, - советует алтайский астролог Вера Топчеева.

14 января 2019 года – необычный день, являющийся серединой между лунным и солнечным затмениями. В этот момент, по мнению астролога, человеку предоставляется максимум свободы, отсутствует контроль свыше. Этот момент можно назвать обнулением - время путаницы, беспорядка и непредсказуемости, которые могут вас вовлечь в свой водоворот. И у этого есть две стороны – положительная и отрицательная.

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Положительные моменты дня

14 января – это волшебное время, в которое вы можете позволить себе сделать то, на что никогда не решались. Задумайтесь, ведь есть же такое о чем бывало, подумаешь, внутри все загорается, а потом отмахиваешься от этой идеи как от бреда – мол, это у меня никогда и ни за что не получится. Но сегодня такой день, когда именно такие события – самые невероятные могут свершиться. Энергия дня – непредсказуемость, которая даст толчок к этому. События возьмут и развернутся совершенно по-другому – и вдруг все удастся! Причем вы сами будете в шоке от этого, так как сами никогда не верили в подобный исход.

Отрицательные моменты дня

Отрицательная сторона этого дня – в запланированных делах все может пойти не по вашему сценарию, поэтому 14 января точно не нужно принимать стратегически важных решений, так как их итог может оказаться непредсказуемым. Эксперты советуют не совершать в этот день дальние поездки и перелеты (есть вероятность катастроф), увольняться с работы, назначать важные переговоры, заключать сделки. Ведь вероятность каких-то непредсказуемых исходов очень высока. И не факт, что этот исход будет в вашу сторону.

Все что подлежало строгому планированию в этот день результатов не принесет. Будьте предельно внимательно и старайтесь как можно гибче реагировать на внезапно возникшие обстоятельства.