2019-01-13T11:26:46+03:00
Общество

Дневник молодого отца: Как воспитать «настоящего» мужика?

Корреспондент барнаульской «Комсомолки» познает радости отцовства [часть 18]
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Екатерина СычеваФото: Екатерина Сычева
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Корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» Иван Олексюк уже 11 месяцев как отец. 13 февраля прошлого года у него родился Миша! Новоиспеченный папа решил вести дневник и делиться своим родительским опытом. Сегодня - очередная серия.

Гордиться мальчишками очень просто. Уронил стул – силач! Залил пол в ванной комнате – аквамен! Распотрошил шкафы, разлил по полу масло и смешал с ним крупу – станет кулинаром!

Серьезно, у мужиков все просто. Мой отец до сих пор с гордостью рассказывает, как я еще младенцем пускал струю до потолка. Когда Миха тем или иным образом проявляет себя – гордишься даже этим.

Мишка - позер как и папаша. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Мишка - позер как и папаша.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Девочками гордиться гораздо сложнее. Мне кажется, девчонки рождаются сразу пятилетними, они сидят грустные и рисуют что-то за столиком. Чистые и аккуратные. А с пацанами можно кататься на склонах, рыть окопы в снегу, играть в стрелялки целыми днями, иными словами, веселиться.

Пока с Миханом мы ничего такого не делаем, он только-только начал ходить. По большей части, во время прогулок Миха спит. Самое экстремальное – это попариться в бане или покружиться на каруселях.

Дедушка учит Мишу ходить. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Дедушка учит Мишу ходить.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Хороший полицейский

Домой я обычно прихожу после работы часов в 8, а через два часа Мишане уже пора спать. Поэтому мне ничего не остается, как быть хорошим полицейским – поиграть, покружить его, походить за ручку по квартире, дать попробовать то, что ему еще пока, по мнению жены, нельзя есть.

Но уж точно я не хочу быть строгим мужиком, которым пугают детей. Мои родители, скрепя сердце, позволяли мне куролесить, хотя это и было в подростковом возрасте. Конечно, были и ограничения, но тотального контроля никто не устраивал. Глядя на своих знакомых и родственников, мне почему-то кажется, что прививать дисциплину детям должны посторонние люди – тренера и учителя.

Главная новогодняя елка в Кемерово. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Главная новогодняя елка в Кемерово.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Мне хочется отдать Мишаню в кадетское или летное училище, когда придет время и если у него будет к тому предрасположенность. Мне кажется, раздельное обучение – это самое правильное, что есть в образовании. А все эти доводы про социализацию и необходимость общения с противоположным полом – непроходимая глупость. Общаться они могут после школы, на уроках нужно учиться, а не строить из себя бабуина, чтобы привлечь внимание девочки.

К тому же, все общество настолько пропитано эстрогеном, что мальчишкам, у которых папаши (такие как я) возвращаются домой глубоким вечером, просто не у кого учиться «мужскому» поведению.

Фото: Екатерина Сычева

Фото: Екатерина Сычева

Быть мужиком

И вот, главный вопрос, что это вообще такое, и кто определил это понятие? Я, честно, не знаю. Наверное, вряд ли «тру-мэн» - это тот, кто не бреет подмышки и ведет себя агрессивно. Мне кажется, настоящий мужик – это как Джеймс Бонд – всегда спокоен и знает, что делать в любой ситуации. Я решил по этому поводу не сильно заморачиваться и передать воспитание в руки дедов – оба хорошие мужики, у которых уже отыграли гормоны, а собственные комплексы давно изжили себя.

На проспекте Ленина пару лет назад была установлена стела с социальной рекламой, которая гласила: «Не пытайтесь воспитывать своих детей, они все равно будут похожи на вас». Поэтому я пытаюсь быть терпеливым и внимательным. Получается не очень, но я правда стараюсь.

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Часть 12

Часть 13

Часть 14

Часть 15

Часть 16

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