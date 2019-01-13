Мужчина погиб при пожаре в барнаульской девятиэтажке - очевидцы

При пожаре в барнаульском девятиэтажном доме погиб мужчина. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул 22».

ЧП произошло в ночь на воскресенье, 13 января, в здании по адресу Панфиловцев, 31. Квартира находилась на девятом этаже.

- Сообщение о возгорании поступило в 3:02 по местному времени. Через 20 минут пожар локализован, еще через пять минут ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 12 единиц техники и 37 человек личного состава, - сообщает краевое управление МЧС.

Подписчики сообщества предположили, что погибший мужчина, возможно, позволил себе выпить в выходные и уснул с сигаретой, как это часто бывает в похожих случаях. Что стало причиной пожара, судить пока рано – заключение экспертов еще не готово.

МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких, а также сохранность имущества.

В случае обнаружения пожара немедленно обращайтесь в службу спасения с мобильных телефонов по номеру "101".