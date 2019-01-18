2019-01-18T11:39:10+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула едва не задушила учительницу своего сына

Женщина посчитала, что педагог предвзято относится к ее ребенку
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Барнаула едва не задушила учительницу своего сынаЖительница Барнаула едва не задушила учительницу своего сынаФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Разговор учительницы начальных классов и матери одного из учеников барнаульской школы едва не закончился убийством педагога. Неожиданно женщина вцепилась в ее шею и начала душить.

Подробности инцидента сообщил заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Дмитрий Репин. Он рассказал, что все произошло в конце 2018 года. Классный руководитель обратила внимание матери на неуспеваемость ее сына, который учится во втором классе. При этом педагог дала рекомендации, как можно исправить ситуацию.

Позже обвиняемая расскажет, что учительница якобы предвзято относилась к ее ребенку. Именно поэтому она пришла в школу и хотела поговорить с педагогом. В итоге мать ребенка обвинила учительницу в том, что она плохо организовала новогодний праздник. Женщина с силой схватила педагога за шею и стала ее душить, при этом кричала, что убьет ее. В этот момент в ситуацию вмешалась другая учительница, которая, по большому счету, и спасла коллегу.

В отношении нападавшей женщины возбудили уголовное дело по части 1статьи 119 УК РФ – угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

Как пояснил Дмитрий Репин, с учетом того, что обвиняемая раньше не имела проблем с законом, теоретически уголовное дело могли прекратить за примирением сторон. Между тем, учительница мириться категорически отказалась. Известно, что уголовное дело будет рассматриваться в мировом суде.

В самом печальном случае для обвиняемой – ее лишит свободы на два года. Возможно, судья назначит ей обязательные работы.

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