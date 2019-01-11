«Сегодня сделан еще один шаг в борьбе с фармпиратством»: Александр Прокопьев рассказал о новом законопроекте

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о противодействии распространению лекарственного фальсификата через интернет.

- Одобрение инициатив - это логичное продолжение принятых ранее решений по борьбе с лекарственным фальсификатом. И, в частности, разработанного и принятого нами в 2014 году закона, который ввел в уголовный кодекс три новых состава преступления, - прокомментировал решение один из разработчиков законов, член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев.

Речь идет о «незаконном производстве лекарственных средств и медицинских изделий», «обороте недоброкачественных, незарегистрированных и фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок, содержащих запрещенные компоненты» и «изготовлении и использовании поддельных документов на лекарственные средства и медицинские изделия, а также изготовлении поддельной упаковки лекарственных средств и медицинских изделий». В особо тяжких случаях наказание по ним предусмотрели самое суровое - 12 лет лишения свободы»

- Как показала практика, это решение дало свои положительные результаты, - считает Александр Прокопьев. - За время действия этих норм, значительно выросло число возбужденных по ним уголовных дел. Если в 2015 году Следственный комитет возбудил их всего 10 , то в 2016 – уже 25, а в 2017 – 39.

По данным Росздравнадзора, в аптечных сетях количество фальсификата за четыре года сократилось в два раза. По мнению депутата, при этом риск покупки фальсифицированного лекарства через интернет пока остается высоким, а для некоторых сайтов достигает почти 100%.

- Вот почему нами был разработаны и одобрены поправки в Уголовный и Административный кодекс РФ, - говорит народный избранник.

Предполагается, за распространение фальшивых лекарств через интернет, должно полагаться такое же наказание, как и в реальности. Сейчас такие преступления квалифицируются как экономические и наказания по ним минимальны.

- Это фактически развязывает руки тем, кто наживается на здоровье и жизнях людей. И такому положению вещей необходимо положить конец. Вынося на рассмотрение парламента данные законодательные инициативы, исходили именно из этого, - сказал Александр Прокопьев. -Сегодняшнее решение Государственной Думы еще раз подтверждает, что у нас в стране идет системная работа по защите людей от поддельных лекарств. Считаем, что здесь должны приниматься самые строгие и суровые меры, ведь речь идет о здоровье и жизни наших граждан.