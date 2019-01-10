2019-01-10T14:06:35+03:00
Происшествия

Жительнице Барнаула проломило голову упавшей облицовочной плиткой

С открытой черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу
Иван ОЛЕКСЮК
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Кусок облицовкиКусок облицовкиФото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
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Жительнице Барнаула проломило голову упавшей облицовочной плиткой. Кусок отвалился со стены многоквартирного дома. По факту начали доследственную проверку.

Оперативная съемка.

Все случилось 9 января. 52-летняя женщина вышла из салона красоты. Когда она спускалась со ступеней, ей на голову со стены восьмого этажа упала керамическая плитка, причинив тяжкий вред здоровью. С открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга ее доставили в городскую больницу.

- В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить в действиях сотрудников управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в краевом управлении Следственного комитета.

Это не первый случай в Барнауле, когда жертвами разрушающихся домов становятся жители. В 2016 году на голову мужчине упал кусок штукатурки с дома по адресу Социалистический, 130, проломив ему череп. Мужчина долгое время находился в коме, но, к счастью, выжил.

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