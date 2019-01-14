Типичная алтайская деревня: покосившиеся заборы и отсутствие молодежи

Статистика последних лет неумолимо показывает, что ежегодно чистая убыль населения в Алтайском крае составляет порядка 5-8 тыс. человек. По официальным данным, с января по сентябрь прошлого года из региона уехало 29 849 человек. Если отнять всех, кто приехал, то чистая убыль составит 3942 человека.

Социологи говорят, что это естественный процесс – люди в поисках лучшей жизни переезжают из деревень в города, а, например, из Барнаула едут в Новосибирск, где зарплаты на порядок выше, или в Москву и Питер.

Еще одна причина – отсталость сельской местности.

- В Алтайском крае почти половина жителей живут на сельских территориях. С точки зрения удобства и ориентированности на человека, сельские территории по своему развитию - конец 19-го века. Я каждый раз, когда еду по нашему краю, вижу упадок деревни – это покосившиеся заборы и сараи, а самое главное – отсутствие молодежи, - говорит преподаватель кафедры теоретической и прикладной социологии алтайского «политеха» Вячеслав Кайгородов.

По его мнению, в 21 веке все сельские территории должны превращаться в мини-городские поселения с городской инфраструктурой. Сейчас это далеко от реальности.

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