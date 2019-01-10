2019-01-10T13:19:15+03:00
Общество

Летел с горки, очнулся – гипс!

В Барнауле на ледяных горках за новогодние праздники пострадали около 40 детей
Дарья САВЕНКО
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В Барнауле на ледяных горках за новогодние праздники пострадали около 40 детейВ Барнауле на ледяных горках за новогодние праздники пострадали около 40 детейФото: Олег УКЛАДОВ
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Почти 40 детей пострадали на ледяных горках Барнаула за новогодние праздники в Барнауле. По словам заведующего травматологическим отделением детской городской больницы № 9 Антона Метальникова, зимние забавы довольно часто заканчиваются ушибами и сотрясением мозга. На какие горки жалуются барнаульцы и как кататься безопасно – в материале «Комсомолки».

Опасные забавы

– За период новогодних праздников, с 30 декабря по 8 января, в отделение поступило 37 детей, которые пострадали на горках Барнаула. По сравнению с предыдущими годами, это немного меньше, потому что горки в последние годы стали строить небольшие и, соответственно, не такие травмоопасные, – рассказывает Антон Иванович. – Однако падений с горок все равно не избежать. Дети получают травмы, и в большинстве случаев это – ушибы рук, ног и туловища. Для некоторых ребятишек катание закончилось переломами и сотрясением мозга.

По словам врача, для того, чтобы не съехать с горки прямиком в больницу, нужно соблюдать технику безопасности. Подниматься на горку следует только по ступенькам. Скатываться после того, как предыдущий спускающийся отошел в сторону. Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро освобождать путь. Внизу не надо задерживаться и поскорее отползать или откатываться в сторону. Ни в коем случае не кататься, стоя на ногах и на корточках, не съезжать спиной или головой вперед.

– При получении травмы важно оказать первую помощь. При травме позвоночника исключить сидение – пострадавшему нужно либо лежать, либо стоять. При подозрении на сотрясение мозга также следует создать покой и дождаться «скорой помощи», чтобы врачи отвезли ребенка на обследование, – пояснил доктор.

Жалобы горожан

В социальных сетях жители Барнаула все чаще жалуются на качество городских горок и на тех, кто с них скатывается.

– На площади Сахарова горка маленькая и вся в кочках. Мой племянник там сломал ключицу, операция предстоит, – написала в социальной сети Наталья.

– Я копчик повредила, когда скатывалась на Сахарова с горки с ребенком на руках. Там ямка есть, и все в нее попадают, – заметила Александра.

Больше всего сообщений касается горки дедушки Славы, которая находится на Булыгино. Вячеслав Замышляев вот уже 17 лет подряд строит ледяную горку. По мнению многих, она самая лучшая в городе, но при этом весьма травмоопасная.

– Катались с детьми на горке у деда Славы. Пока следила за младшим, старший получил травму – в спину ударили ногами. Я безгранично благодарна людям, которые были рядом и помогали. Кто-то вызвал скорую, кто-то побежал ее встречать, кто-то принес плед, чтоб укрыть сына (он лежал на снегу), кто-то нес носилки. С сыном все хорошо, сильный ушиб, ограничение в движениях, но без переломов, – написала в социальных сетях одна из горожанок.

– Взрослые мужики летели вслед за малышами, а когда видели впереди кашу из детей, даже не пытались уворачиваться, а, наоборот, со всей силы врезались ногами в детей. При этом ржали, – отметила Ирина.

– Горка, конечно, отличная! Но люди у нас дикие! Все торопятся, друг на друга лезут, не выжидая, пока скатится человек. Так, конечно, опасно. Надо уважать друг друга и думать о безопасности и объяснять это своим детям, – подчеркнула Ольга.

– Хорошую идею дяди Славы можно испортить легко своим поведением. Будьте добрее и внимательней друг к другу, – заключила Людмила.

Кстати

Снежный городок на площади Сахарова в Барнауле начнут разбирать 15 января. Закончить демонтаж и открыть движение по Социалистическому проспекту от улицы Молодежной до улицы Мерзликина планируется уже 17 января. Потратили власти города на снежный городок 8 млн рублей.

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