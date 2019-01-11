2019-01-10T18:28:24+03:00
Общество

Эренчин-Доржу, Маркел и Эсфира: как барнаульцы называли детей в 2018 году

Среди самых популярных имен прошлого года: Михаил, Иван и София
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Эренчин-Доржу, Маркел и Эсфира: как барнаульцы называли детей в 2018 годуЭренчин-Доржу, Маркел и Эсфира: как барнаульцы называли детей в 2018 годуФото: Олег УКЛАДОВ
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Большинство барнаульских ЗАГСов уже подвели итоги 2018 года. Практически везде положительная динамика: рождаемость превышает смертность, а число вновь созданных семей выше, чем количество разводов. Также «Комсомолка» выяснила, какими редкими и необычными именами называли барнаульцы новорожденных в прошлом году.

Дворец бракосочетания

В 2018 году в барнаульском Дворце бракосочетания было зарегистрировано 1387 браков. Здесь же было выдано 199 свидетельств о расторжении брака.

Свидетельства о рождении детей и свидетельства о смерти во Дворце бракосочетания не выдают.

Железнодорожный район

Рождаемость

В Железнодорожном районе Барнаула в 2018 году появилось на свет 1044 ребенка, в том числе 17 двоен и одна тройня.

Редкие имена

Яков, Эмиль, Эренчин-Доржу, Яна, Юлиана, Эльвира

Популярные имена

Михаил, Дмитрий, Артем, Иван, София, Виктория, Вероника, Екатерина.

Смертность

По итогам прошлого года в Железнодорожном районе Барнаула выдали 802 свидетельства о смерти.

Браки и разводы

Количество браков в Железнодорожном районе Барнаула превысило количество разводов. На 439 новых семей здесь пришлось 379 расторжений брака.

Бриллиантовая свадьба

Одним из знаковых событий 2018 года для ЗАГСа Железнодорожного района стало чествование супружеской пары Осьмушкиных. Владимир Степанович и Нина Степановна прожили в браке 60 лет. За это время у них появилось четверо внуков и один правнук.

Индустриальный район

Рождаемость

Индустриальный район Барнаула по итогам 2018 года стал рекордсменом по количеству новорожденных – всего здесь появилось на свет 3362 малыша. 37 раз счастливые родители радовались появлению двойни, а еще в трех случаях родились тройни.

Редкие имена

Маркел, Демьян, Яромир, Серафима, Лея, Виталина.

Популярные имена

Артем, Михаил, Иван, Александр, Виктория, София, Валерия, Мария.

Смертность

По итогам прошлого года в ЗАГСе Индустриального района было выдано 1540 свидетельств о смерти.

Браки и разводы

За 2018 год в Индустриальном районе было зарегистрировано 1843 брака, при этом распались 1186 семей.

Ленинский район

Рождаемость

В Ленинском районе в 2018 году родилось 1975 детей, в том числе на свет появились 28 двоен.

Редкие имена

Янис, Ян, Юсуп, Юрий, Юстина, Юнона, Юлиана, Эсфира.

Популярные имена

Михаил, Артем, Кирилл, Александр, Виктория, София, Анна, Екатерина.

Смертность

Из тех ЗАГСов, которые предоставили информацию, только в Ленинском районе в 2018 году смертность превысила рождаемость. В прошлом году здесь было выдано 2190 свидетельств о смерти.

Браки и разводы

В Ленинском районе Барнауле, как и в целом по городу положительная статистика в соотношении браков и разводов. На 1089 новых семей здесь пришлось 703 расторжения брака.

На момент публикации материала ЗАГСы Октябрьского и Центрального районов Барнаула статистические данные за 2018 год не предоставили.

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