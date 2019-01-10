2019-01-10T11:20:01+03:00
Спорт

Вздрогни и вдохновись: супер-шпагаты от гибких спорстменок

«Комсомолка» сделала фотоподборку растяжек алтайских тренеров
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Поделиться:
Фото: Марина МаничеваФото: Марина МаничеваФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Значит, так: мужчины - смотрите и удивляйтесь, девушки – завидуйте и вдохновляйтесь! Не забывайте - не за горами уже лето. Пусть это будет вам мотивацией. И помните простую истину - легче сесть на шпагат, чем на диету. Время еще есть. Одним словом -дерзайте!

Марина Маничева, фитнес-тренер

- С первого взгляда можно подумать: ого, как гнётся! На самом деле, я не гуттаперчевая девочка и в детстве не занималась растяжкой! В любом возрасте результат даётся через труд, главное получать от этого кайф! Тянуться можно бесконечно! И вы даже представить не можете - на что способно ваше тело!

shu_marinashu_marina
Хочешь шпагат? Легко!!!Думаешь ты на это не способна? Да брось!!!Я готова растянуть тебя полностью!
3234 отметок «Нравится»45 комментариевInstagram

- Шпагат из воздуха? Легко! Преимущество хорошей растяжки, умение делать нестандартные фото. Согласны?

shu_marinashu_marina
Шпагат из воздуха? Легко!
1810 отметок «Нравится»133 комментариевInstagram

Алина Черепанова, фитнес-тренер

-Тот момент, когда даже выходные расписаны чуть ли не по минутам. Спать до обеда и лежать на диване за сериалами - вообще не про меня, к счастью!

alichkalinaalichkalina
Тот момент, когда даже выходные расписаны чуть ли не по минутам
4098 отметок «Нравится»68 комментариевInstagram

- Сколько гантель на этом фото?) Когда решила сделать плие-присед, но что-то пошло не так.

alichkalinaalichkalina
Сколько гантель на этом фото?
3037 отметок «Нравится»67 комментариевInstagram

Виктория Князева, основатель и тренер студии растяжки

- Зазеркалье завораживает, правда?

knyazeva_viktoriaknyazeva_viktoria
Начался набор на тестовую- экспериментальную группу
374 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

- Утро добрым... точно бывает!

knyazeva_viktoriaknyazeva_viktoria
Доброе утро
355 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Шурыгина Анна, основатель школы гимнастики

- Как же приятно вернуться домой. Со вчерашнего вечера в работу окунулась с головой. Я самый счастливый человек, у меня есть своё любимое дело.

shurygina_anyashurygina_anya
Как же приятно вернуться домой
115 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

- Я могу сто раз рассказать, насколько полезна растяжка для здоровья, а могу один раз показать, насколько это красиво!

shurygina_anyashurygina_anya
Я могу сто раз рассказать, насколько полезна растяжка для здоровья, а могу один раз показать
283 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram

Леся Лесикова, руководитель студии танца и фитнеса

- Нежная опора

alis_burning_heelalis_burning_heel
Надежная опора
720 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

- А вот классика - кожа и каблуки...

alis_burning_heelalis_burning_heel
В последнее время в моей ленте только фото
1538 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram

Татьяна Бондаревская, тренер по растяжке

- Был период, когда я около месяца забросила растяжку. Сейчас все наверстываю. Навык не потеряла, а наоборот ещё улучшила и стала тянуться гораздо усерднее.

lady_bondalady_bonda
Был период, когда я около месяца забросила растяжку
2775 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

- Соревнования ровно через месяц, а ведь мы не прошли и половину подготовки. Работы — выше крыши. И я говорю не только про работу над своим телом, но и над своими мыслями.

lady_bondalady_bonda
Соревнования ровно через месяц
2167 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Бийске пройдет ярмарка-раздача животных
В Барнауле появились новые пункты приема отработанных батареек
Опубликован фоторобот насильника-велосипедиста
В Томск, Казань и Абакан можно будет улететь по низким ценам из Барнаула
ДТП со смертельным исходом произошло в Алтайском крае
13 пожаров со смертельным исходом произошли на Алтае в новогодние выходные
Семь убийств произошло в новогодние праздники в Алтайском крае
Почему нельзя хранить консервы в открытом виде
20-летний барнаулец убил соседа и выбросил тело в лесополосу
ВТБ запускает эквайринговое обслуживание в Большом театре
Молодой человек задушил годовалого ребенка на Алтае
Против завуча лицея, где травили мальчика, возбудили дело по статье «Халатность»
На Алтае охранник отправил школьника домой в мороз в летних туфлях
Автомобиль съехал в реку в Барнауле
В Алтайском крае 573 тысячи неработающих пенсионеров получат прибавку к пенсии
Число больных ОРВИ растет в Алтайском крае
Замминистра юстиции Алтайского края Андрей Щукин вступил в ряды «Единой России»
Десять тысяч человек побывали на открытии главной елки Барнаула
Как без ущерба для здоровья выйти из новогодних праздников
Сельчанин украл у соседки мороженую рыбу и манты
Мэрия Барнаула: Новогодние праздники прошли без серьезных происшествий
Барнаулец на почте показал свое «хозяйство»