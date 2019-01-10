Вздрогни и вдохновись: супер-шпагаты от гибких спорстменок
Значит, так: мужчины - смотрите и удивляйтесь, девушки – завидуйте и вдохновляйтесь! Не забывайте - не за горами уже лето. Пусть это будет вам мотивацией. И помните простую истину - легче сесть на шпагат, чем на диету. Время еще есть. Одним словом -дерзайте!
Марина Маничева, фитнес-тренер
- С первого взгляда можно подумать: ого, как гнётся! На самом деле, я не гуттаперчевая девочка и в детстве не занималась растяжкой! В любом возрасте результат даётся через труд, главное получать от этого кайф! Тянуться можно бесконечно! И вы даже представить не можете - на что способно ваше тело!
- Шпагат из воздуха? Легко! Преимущество хорошей растяжки, умение делать нестандартные фото. Согласны?
Алина Черепанова, фитнес-тренер
-Тот момент, когда даже выходные расписаны чуть ли не по минутам. Спать до обеда и лежать на диване за сериалами - вообще не про меня, к счастью!
- Сколько гантель на этом фото?) Когда решила сделать плие-присед, но что-то пошло не так.
Виктория Князева, основатель и тренер студии растяжки
- Зазеркалье завораживает, правда?
- Утро добрым... точно бывает!
Шурыгина Анна, основатель школы гимнастики
- Как же приятно вернуться домой. Со вчерашнего вечера в работу окунулась с головой. Я самый счастливый человек, у меня есть своё любимое дело.
- Я могу сто раз рассказать, насколько полезна растяжка для здоровья, а могу один раз показать, насколько это красиво!
Леся Лесикова, руководитель студии танца и фитнеса
- Нежная опора
- А вот классика - кожа и каблуки...
Татьяна Бондаревская, тренер по растяжке
- Был период, когда я около месяца забросила растяжку. Сейчас все наверстываю. Навык не потеряла, а наоборот ещё улучшила и стала тянуться гораздо усерднее.
- Соревнования ровно через месяц, а ведь мы не прошли и половину подготовки. Работы — выше крыши. И я говорю не только про работу над своим телом, но и над своими мыслями.