Вздрогни и вдохновись: супер-шпагаты от гибких спорстменок

Значит, так: мужчины - смотрите и удивляйтесь, девушки – завидуйте и вдохновляйтесь! Не забывайте - не за горами уже лето. Пусть это будет вам мотивацией. И помните простую истину - легче сесть на шпагат, чем на диету. Время еще есть. Одним словом -дерзайте!

Марина Маничева, фитнес-тренер

- С первого взгляда можно подумать: ого, как гнётся! На самом деле, я не гуттаперчевая девочка и в детстве не занималась растяжкой! В любом возрасте результат даётся через труд, главное получать от этого кайф! Тянуться можно бесконечно! И вы даже представить не можете - на что способно ваше тело!

shu_marina Хочешь шпагат? Легко!!!Думаешь ты на это не способна? Да брось!!!Я готова растянуть тебя полностью!

- Шпагат из воздуха? Легко! Преимущество хорошей растяжки, умение делать нестандартные фото. Согласны?

shu_marina Шпагат из воздуха? Легко!

Алина Черепанова, фитнес-тренер

-Тот момент, когда даже выходные расписаны чуть ли не по минутам. Спать до обеда и лежать на диване за сериалами - вообще не про меня, к счастью!

alichkalina Тот момент, когда даже выходные расписаны чуть ли не по минутам

- Сколько гантель на этом фото?) Когда решила сделать плие-присед, но что-то пошло не так.

alichkalina Сколько гантель на этом фото?

Виктория Князева, основатель и тренер студии растяжки

- Зазеркалье завораживает, правда?

knyazeva_viktoria Начался набор на тестовую- экспериментальную группу

- Утро добрым... точно бывает!

knyazeva_viktoria Доброе утро

Шурыгина Анна, основатель школы гимнастики

- Как же приятно вернуться домой. Со вчерашнего вечера в работу окунулась с головой. Я самый счастливый человек, у меня есть своё любимое дело.

shurygina_anya Как же приятно вернуться домой

- Я могу сто раз рассказать, насколько полезна растяжка для здоровья, а могу один раз показать, насколько это красиво!

shurygina_anya Я могу сто раз рассказать, насколько полезна растяжка для здоровья, а могу один раз показать

Леся Лесикова, руководитель студии танца и фитнеса

- Нежная опора

alis_burning_heel Надежная опора

- А вот классика - кожа и каблуки...

alis_burning_heel В последнее время в моей ленте только фото

Татьяна Бондаревская, тренер по растяжке

- Был период, когда я около месяца забросила растяжку. Сейчас все наверстываю. Навык не потеряла, а наоборот ещё улучшила и стала тянуться гораздо усерднее.

lady_bonda Был период, когда я около месяца забросила растяжку

- Соревнования ровно через месяц, а ведь мы не прошли и половину подготовки. Работы — выше крыши. И я говорю не только про работу над своим телом, но и над своими мыслями.