В Алтайском крае на 6,5% выросла плата за капремонт

С 1 января 2019 года для жителей Алтайского края подорожали не только тарифы ЖКХ, но и плата за капитальный ремонт. По сравнению с прошлым годом, она увеличилась на 6,5%.

Постановление о повышении платы за капремонт подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко еще в конце прошлого года. Как сказано в документе, взносы зависят от этажности и технических характеристик домов:

- Теперь жители многоквартирных домов, высота которых пять и более этажей, будут платить 5,26 рублей за квадратный метр. В прошлом году плата составляла 4,94 рубля.

- Для владельцев квартир в деревянных домах до четырех этажей взносы составят 6,45 рублей вместо 6,05 рублей.

- Стоимость капремонта в кирпичных, блочных, монолитных и панельных многоквартирных домах не более четырех этажей составит 5,85 рублей за квадратный метр, что на 36 копеек больше, чем в прошлом году.

Также в постановлении указали оценочную стоимость капитального ремонта для разных типов домов:

- почти 90 млн стоит ремонт в домах в шесть этажей и выше с лифтом,

- порядка 31,5 млн - в домах в пять этажей и выше, где нет лифта,

- в домах до четырех этажей ремонт обойдется в 11,1 млн рублей,

- в домах деревянных до четырех этажей – 8,3 млн рублей.

Подсказка КП

Как сэкономить?

Оплачивать со скидкой в 50% или 100% капитальный ремонт имеют право:

- Блокадники, ветераны ВОВ и труда;

- Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

- Семьи, являющиеся многодетными;

- Инвалиды 1-ой и 2-ой групп, а также семьи, где воспитывается ребенок-инвалид;

- Если собственнику жилья больше 70 лет, он проживает один и не трудоустроен, то ему может быть предоставлена компенсация в размере 50%.

- Людям, достигшим 70 лет и старше, одиноко проживающим, неработающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

- Если пенсионеру более 80 лет, он полностью освобождается от уплаты взноса в фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Куда обращаться?

С документами для определения права на льготу необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ. Получить разъяснения о порядке и условиях предоставления льгот можно также в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 69. Телефон: 8 (3852) 24-37-68.

Цифра

В 2018 году Фонд капитального ремонта отремонтировал 333 многоквартирных домах в Алтайском крае общей площадью более миллиона квадратных метров.

Кстати

Тарифы ЖКХ с нового года для жителей Алтайского края

- Электроэнергия - 3,99 руб./кВтч.

- Тепло для потребителей Барнаульской генерации - 1858,30 руб./Гкал.

- Холодная вода - 23,34 руб./куб.м, а подогрев – до 1858,30 руб./Гкал.

- Водоотведение - 21,06 руб./куб.м.

- Природный газ, поступающий по газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск» (участок 87 км - граница Алтайского края) - 7,45 руб.коп./1 м3.

- Природный газ (за исключением природного газа, поступающего по газопроводу «Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск» (участок 87 км. – г. Горно-Алтайск) - 6,34 руб.коп./1 м3.

- Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов в Барнауле: за отходы IV класса опасности - 67,95 руб/чел., за V класс опасности – 61,25 руб./чел. С 1 июля 2019 за IV класс опасности придет платить 69,61 руб/чел., за V класс опасности – 61,25 руб./чел.