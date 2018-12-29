2018-12-28T12:59:51+03:00
Общество

Прогноз астролога: 2019 год будет непростым

Алтайский астролог Вера Топчеева составила прогноз на 2019 год
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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АстропрогнозАстропрогнозФото: Из архива "КП".
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2019 год начнется с череды затмений: 6 января произойдет солнечное затмение, а 21 января – полное лунное затмение.

- Это может повлечь за собой некоторые потрясения и непредсказуемые ситуации, - говорит астролог Вера Топчеева.

Дело в том, что в периоды затмений обостряются эмоции, часто происходят ситуации «на грани».

- События, случающиеся в этот период, являются более значимыми, чем кажутся на первый взгляд, и могут аукнуться последствиями через некоторое время, - считает астролог.

Что ждет Россию в 2019 году

По прогнозу астролога, 2019 год для России будет непростым, однако каких-то резких катаклизмов не ожидается.

- Страна пока остается втянутой в закулисные игры, что, впрочем, особо не отразится на экономике России, а отчасти даже укрепит её авторитет. Россия не спеша адаптируется и к режиму санкций за счет подъема местных производителей и насыщения внутреннего рынка товарами собственного производства, - говорит Вера Топчеева. - Социальные и экономические сферы стран Евросоюза и США продолжает будоражить интригами, противоречиями, конфликтами и военными действиями, поэтому центр внимания этих стран сместится с внешней точки – России, на внутреннее положение дел, контроль над Россией ослабевает, и острота противостояния пойдет на спад.

Что ждет Алтай в 2019 году

Прогноз для Алтая – довольно нейтрален. Каких-то особых подъемов, по мнению астролога, в регионе не случится.

- По-прежнему будет остро стоять тема безработицы и низких доходов населения, поэтому многим придется «потуже затянуть пояса» и перейти в режим экономии. В принятии многих административных решений вспомнится поговорка «хотели как лучше, а получилось как всегда», - говорит Топчеева.

Начало года даст возможности для налаживания «полезных» связей, кторые пойдет на благо Алтайского края. Весной не исключены крутые повороты в политических рядах.

- Но в борьбе за власть и большие деньги часто будет забываться общепринятая мораль. Главным принципом станет - «цель оправдывает средства», - поясняет эксперт.

Лето вернет нас к событиям и проблемам, которые были обозначены еще в феврале - потребуется конкретизации выбранного курса, планомерное решение вопросов, связанных с недвижимостью, строительством, сельским хозяйством, поднятие значимости края на государственном уровне с признанием его достоинств и сильных отраслей.

Осенью для края откроются новые источники финансирования, приток денежных средств, невзирая на бюрократические препоны, возможно получение поддержки из федерального бюджета, благоприятно укрепление позиций края и улучшение жизненных условий.

- При правильном подходе, направленном на подъем Алтайского края в целом, и принятии мудрых решений, год обещает быть законченным на мажорной ноте, - подытожила Топчеева.

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