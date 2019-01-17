Мэр Барнаула: Я в купели купаться не буду

Градоначальник Барнаула Сергей Дугин вместе с представителями МЧС в четверг, 17 января, проверили крещенский городок на Оби.

Сейчас большая часть организационных вопросов решена. Готовность главной площадки для купаний составляет 90%: из снежного куба вырезана часовня, установлен ледяной крест, привезены бани, подготовлен безопасный подход на лед, намечено место для купели. Дело осталось за малым: организовать раздельные раздевалки для мужчин и женщин, и, собственно, прорезать сам лед. Кстати, его толщина в этом месте примерно 45-50 сантиметров, что в пределах нормы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/686770" frameborder="0"></iframe> Проверка толщины льда на Оби.Анна СЕМИНА

- Полная готовность будет завтра к двум часам дня, - рапортовал первый замглавы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

Главное – безопасность

По словам мэра Барнаула Сергея Дугина, требования безопасности довольно жесткие: на льду одновременно могут находить не более 50 человек, а непосредственно у купели – не более десяти.

Обустройство крещенского городкаФото: Олег УКЛАДОВ

- За порядком и безопасностью будет следить полиция, народные дружинники, а непосредственно в день Крещения еще и спасатели и водолазы. Помимо этого для барнаульцев здесь будет организована торговля горячим чаем и выпечкой. Мы ожидаем большой наплыв, потому что даже в предыдущие годы, когда было минус 30 градусов, люди шли, а сейчас хорошая погода. Будет очень много людей, уверен, придут даже те, кто боялся холода. Тем более праздник выпадает на выходной день, - заявил глава города.

При этом он еще раз подчеркнул, что идти окунаться следует не всем. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, Сергей Иванович порекомендовал остаться дома.

Обустройство крещенского городкаФото: Олег УКЛАДОВ

- Я лично купаться не пойду. Никогда не ходил и не планирую. Я сегодня прочитал рекомендации одного врача. Это не так просто – надо себя готовить: постепенно закаливаться, да и вообще надо быть готовым морально окунуться в воду и не только в Крещение. Более того, надо обследоваться на сахарный диабет, сердечные заболевания. Так что не всем рекомендуется. А кому не противопоказано – мы приглашаем, - говорит Дугин.

Всего в Алтайском крае будет организовано более 50 санкционированных купелей. Нести службу на них будут 453 спасателя и 163 единицы техники. По словам заместителя начальника Главного управления МЧС по Алтайскому краю Владимира Драчева, этого вполне достаточно. Конечно, на официальных точках купания будет усиленный наряд. Окунуться жители края смогут до 20 января. После этого подходы к воде будут оцеплены.

Обустройство крещенского городкаФото: Олег УКЛАДОВ

Денежки

Строительство крещенского городка обошлось администрации Барнаула в сумму, превышающую 500 тысяч рублей.

Читайте также:

Правда ли, что святая вода исцеляет и не тухнет

В храмы Барнаула в этот день отправятся тысячи горожан, чтобы набрать святой воды. Главное ее отличие от обычной в том, что стоять она может многие месяцы и при этом не зеленеть. Иерей Анатолий Бочкар рассказал «КП», почему святая вода не тухнет и во что лучше ее набирать (подробнее)