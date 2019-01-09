Катки в Барнауле: адреса и время работы
Железнодорожный район
ТРЦ «Галактика»
Адрес: пр. Строителей, 117, тел. 8 (3852) 57-16-11
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.
Спортивный комплекс «Обь»
Адрес: ул. Папанинцев , 96а
Время работы: будни с 14.00 до 22.00; выходные с 11.00 до 22.00
Индустриальный район
«Льдинка» (крытый каток)
Адрес: улица Энтузиастов,12в, тел. 8(3852) 22-64-97
Время работы: будни с 12.00 до 22.00, выходные - с 10.00 до 22.00
Парк спорта А. Смертина (стадион)
Адрес: ул. Энтузиастов,12б, тел. (3852) 22-64-97
Время работы: ежедневно: с 10.00 до 21.00
Ледовый дворец «Динамо»
Адрес: ул. Жасминная, 3, тел.(3852) 25 36-83
Время работы: ежедневно: с 8.00 до 18.00
Парк культуры и отдыха «Лесная сказка»
Адрес: ул.Энтузиастов, 10а
Время работы: понедельник - четверг с 12.00 до 22.00, пятница с 12.00 до 23.00, суббота - воскресенье с 10.00 до 23.00
Стрелково-охотничий комплекс «Олимпийский»
Адрес: ул.Власихиская, 69, тел.(3852)52-92-22
Время работы: вторник, среда, четверг, воскресенье с 10.00 до 19.00, пятница-суббота с 10.00 до 21.00, выходной - понедельник
Ленинский район
Парк «Эдельвейс»
Адрес: ул. Юрина, 275б, тел.(3852) 43-73-99
Время работы: будни с 14.00 до 22.00; выходные с 11.00 до 22.00
Стадион «Лабиринт»
Адрес: улица Юрина, 197, тел. (3852) 49-2482
Время работы: ежедневно с 11.00 до 20.00
Парк «Арлекино»
Адрес: ул. Исакова, 149а к6, тел. 8 (3852) 60-28-26
Время работы: будни с 10.00 до 22.00, выходные с 10.00 до 23.00
Октябрьский район
Парк активного отдыха «Экстрим»
Адрес: пр.Ленина, 152 д, тел. (3852) 39-03-10
Время работы: понедельник с 14.00 до 21.00, вторник-пятница с 11.00 до 21.00, выходные дни с 10.00 до 21.00
Стадион «Клевченя»
Адрес: ул. Бульвар 9 января, 29а, тел.(3852)50-22-81
Режим работы: вторник, среда, пятница: с 18.00 до 21.00
Центральный район
Парк «Центральный»
Адрес: пр.Социалистический, 11, тел. (3852) 63-45-75
Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00, выходной- понедельник.
Парк-отель «Лесные дали»
Адрес: ул.Широкая просека, 17, тел. (3852) 29-97-29
Время работы: ежедневно с 9.00 до 18.00