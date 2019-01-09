Катки в Барнауле: адреса и время работы

Железнодорожный район

ТРЦ «Галактика»

Адрес: пр. Строителей, 117, тел. 8 (3852) 57-16-11

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Спортивный комплекс «Обь»

Адрес: ул. Папанинцев , 96а

Время работы: будни с 14.00 до 22.00; выходные с 11.00 до 22.00

Индустриальный район

«Льдинка» (крытый каток)

Адрес: улица Энтузиастов,12в, тел. 8(3852) 22-64-97

Время работы: будни с 12.00 до 22.00, выходные - с 10.00 до 22.00

Парк спорта А. Смертина (стадион)

Адрес: ул. Энтузиастов,12б, тел. (3852) 22-64-97

Время работы: ежедневно: с 10.00 до 21.00

Ледовый дворец «Динамо»

Адрес: ул. Жасминная, 3, тел.(3852) 25 36-83

Время работы: ежедневно: с 8.00 до 18.00

Парк культуры и отдыха «Лесная сказка»

Адрес: ул.Энтузиастов, 10а

Время работы: понедельник - четверг с 12.00 до 22.00, пятница с 12.00 до 23.00, суббота - воскресенье с 10.00 до 23.00

Стрелково-охотничий комплекс «Олимпийский»

Адрес: ул.Власихиская, 69, тел.(3852)52-92-22

Время работы: вторник, среда, четверг, воскресенье с 10.00 до 19.00, пятница-суббота с 10.00 до 21.00, выходной - понедельник

Ленинский район

Парк «Эдельвейс»

Адрес: ул. Юрина, 275б, тел.(3852) 43-73-99

Время работы: будни с 14.00 до 22.00; выходные с 11.00 до 22.00

Стадион «Лабиринт»

Адрес: улица Юрина, 197, тел. (3852) 49-2482

Время работы: ежедневно с 11.00 до 20.00

Парк «Арлекино»

Адрес: ул. Исакова, 149а к6, тел. 8 (3852) 60-28-26

Время работы: будни с 10.00 до 22.00, выходные с 10.00 до 23.00

Октябрьский район

Парк активного отдыха «Экстрим»

Адрес: пр.Ленина, 152 д, тел. (3852) 39-03-10

Время работы: понедельник с 14.00 до 21.00, вторник-пятница с 11.00 до 21.00, выходные дни с 10.00 до 21.00

Стадион «Клевченя»

Адрес: ул. Бульвар 9 января, 29а, тел.(3852)50-22-81

Режим работы: вторник, среда, пятница: с 18.00 до 21.00

Центральный район

Парк «Центральный»

Адрес: пр.Социалистический, 11, тел. (3852) 63-45-75

Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00, выходной- понедельник.

Парк-отель «Лесные дали»

Адрес: ул.Широкая просека, 17, тел. (3852) 29-97-29

Время работы: ежедневно с 9.00 до 18.00