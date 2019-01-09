Виктор Томенко: Супруга живет здесь, вместе со мной и собакой, дочь учится в столице

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко накануне Нового года дал интервью региональным СМИ. Публикуем самые интересные выдержки.

Об экс-губернаторе Александре Карлине

- Я нахожусь с ним в контакте, мы на регулярной связи. Я к нему заезжаю иногда, встречаемся в Москве. Как правило, у нас довольно широкая повестка… Разговариваем о событиях, их причинах. Где-то он выступает инициативно, с предложениями и советами, которые я необязательно воспринимаю…

Никакой напряженности в наших отношениях нет. Карлин ушел в отставку не в связи с моим назначением. Это меня назначили после его отставки. Поэтому какие между нами могут быть противоречия, - цитирует губернатора «Политсибру».

О правительстве

- Не воспринимаю ушедших из правительства как угрозу. Когда я только приехал, собрал всех и сказал: «У меня есть указ президента, пока не состоятся выборы, я буду исполняющим обязанности. С сегодняшнего дня, согласно закону края, вы все в отставке. Кто готов работать, продолжим». Никому из старой команды я не обещал должность в случае, если стану губернатором. Мы все работали временно, до дня выборов. Остаться согласились почти все и, на мой взгляд, работали на совесть. Мы столкнулись с непростыми ситуациями, связанными летними ураганами, с посевной, но, в итоге период неопределенности прошли благополучно.

О прорыве

- Что касается прорыва, вы себе его как представляете? Если кто-то думает, что прорыв - это когда наутро проснулся и стал гордиться, то я этого не обещал и не знаю, как это сделать и сомневаюсь, что кто-то знает.

Все продолжают ждать прорыва, но все представляют его по-разному. Я вернусь к своей программе «Алтайский край. Энергия развития», своим предвыборным обещаниям. Уже в текущих планах - зарплата бюджетников, реализация госпрограмм, расходование дорожного фонда, строительство новых объектов социальной сферы и их реконструкция.

Мы зафиксировали то, что есть очень много ситуаций, которые нас устраивать не должны. Мы будем над ними работать и исправлять.

О любви к Алтаю

- Я сейчас живу исключительно интересами Алтайского края. Понимаете, здесь голова должна быть включена 24 на 7. Я чувствую иногда недоверие по поводу моего отношения к региону. Мол, ты жил 47 лет в Красноярском крае, говорил, что лучше Норильска нет, что Красноярский край – это навсегда. А тут говоришь, что любишь Алтайский край. Переедешь еще куда-нибудь, полюбишь еще что-нибудь. Я убежден, что на самом деле успешно руководить регионом можно, только если он у тебя в сердце живет. Я уже просил, когда был кандидатом в губернаторы – поверьте пока на слово, а потом мы работой и жизнью это покажем, - пишет «Толк».

О супруге

- Супруга моя живет здесь вместе со мной и собакой. С момента отъезда я ни разу не был в Красноярске, все сборы легли на плечи Татьяны Владимировны, и осенью она переехала окончательно. К Алтайскому краю адаптировалась быстро. Иногда она живет между Москвой и Барнаулом, так как надо помогать дочери, которая учится в столице.

Татьяна Владимировна политикой интересуется только в меру интереса ко мне. Она нормально себе чувствует в свете, но у нее нет амбиций играть какую-то значимую роль в обществе. Она отвечает за наш дом. Появляться вместе мы будем, когда предполагается присутствие губернатора с супругой. Но при этом не забывая о семейных обязательствах, так как у нас и родители преклонного возраста, и дочери нужно помогать.

О странице в Instagram

- Я читаю всякие штуки о том, что он не сам ведет. Показываю: вот мой телефон, вот мой Instagram, вот лента. Сам пишу, читаю. Я никогда не был раньше в сетях. Однако же и мой статус поменялся, и потребности другие. И мы с коллегами, с кем формируем информационную политику, пришли к выводу о необходимости использовать эти возможности. Они меня консультировали: как войти, какой пароль написать. У меня пароль сложный, вот такой – я вам его издалека покажу.

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Я подписался на 19 человек. На кого первого? На Романову… как ее зовут? Ольга? Анастасию Романову (ведущую телеканала «Катунь 24», - прим.ред.) Ей-богу, подписался случайно, потом отписался. Позже с Дмитрием Викторовичем (Дмитрий Негреев, начальник информ. департамента краевого правительства. – Прим. ред.) обсудили, говорю – подписался, потом бросил, неудобно, надо ее вернуть. В общем, вернул. Передаю ей свои извинения и свою благодарность, что я теперь ее читаю.

О судьбе

- Верю ли я в судьбу? Нет, я не фаталист, я думаю, что… Интересный вопрос. Вроде нет, а вроде да. Не фанатично, но, конечно, есть такое понятие – так сложилась судьба. Я просто не знаю, кто ею управляет.

На всю оставшуюся жизнь Алтайский край будет моей судьбой, и у нас будет общая судьба. Я не хотел бы быть губернатором 20 или 25 лет, даже если бы это было возможно. Ради здоровья системы, ради поддержания демократии, сменяемости власти и тому подобного надо уходить. Вот вы спрашиваете: "Временно – не временно". Временно, конечно. Но повторюсь – Алтайский край со мной навсегда.