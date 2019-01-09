Бийчанин продает найденный на улице камень за 3 млн рублей

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже трованта. Хозяин просит за круглый каменный шар 3 млн рублей.

Трованты - это древние «живые» камни, которые якобы растут сами по себе. Они обладают идеально ровной круглой формой – будто специально были выточены. Живые камни начали находить с середины прошлого века сначала в Коста -Рике, а потом в Новой Зеландии.

- Я нашел его в Бийске. Возвращался вечером с работы, увидел газон, который был обложен со всех сторон камнями. И один из них очень выделялся. Решил забрать его домой, - рассказывает продавец Михаил. – Я ведь человек творческий, занимался резьбой по дереву, у меня взгляд художественный – я сразу понял, что это непростой камень.

Дома Михаил начать изучать находку под лупой, штудировать интернет в поисках информации, что это может быть такое.

- Думаю, что все-таки это тровант. Происхождение этих шаров до настоящего времени точно не определено. Есть разные версии происхождения этих камней: от останков древней мегалитической цивилизации до внеземного происхождения. Мой камень предположительно из гранита, или песчаника. Вес 5кг. 690 граммов. Имеет типично художественную форму. Обычно такими формами украшали фасады древних замков или дворцов. Его лицевая (верхняя) сторона находится в абсолютно не тронутом, первозданном виде. Не потерт, не зашаркан. Камень как будь то бы новый. Чем черт не шутит, может это деталь от какого-нибудь дворца, - говорит хозяин необычного камня.

Цену на тровант бийчанин взял, исходя из известных сайтов-аукционов. Признался, что по объявлению уже звонили несколько человек.

- Сначала был цыган. Говорит – ты разбей камень, может там внутри золото будет. Потом звонил бизнесмен, сказал, что готов его купить за миллион рублей. Недавно он вновь перезвонил – снова приспрашивался. Честно сказать, у меня нет особого стремления продать камень – очень уж он мне нравится, волшебный какой-то. Но если найдется покупатель, то отдам и за миллион, - признался пенсионер.