Барнаулец поплатился за новогодний букет в 101 розу

В новогоднюю ночь в один из барнаульских магазинов забежал мужчина, схватил охапку оранжевых роз (101цветок) и быстренько скрылся. До боя курантов оставалось всего 13 минут - видимо, очень торопился. В панике продавщица, вместо того, чтобы поднимать бокал с шампанским, в слезах обратилась в полицию.

Мужчину нашли через пару часов после происшествия - увидеть на своем пороге полицейских он явно не ожидал. Стражи порядка забрали букет, а самого злоумышленника отвезли в участок.

Когда начали разбираться, выяснилось, что парень все-таки оставил деньги на прилавке и помчался на встречу к своей любимой, чтобы под бой курантов подарить ей розы, поцеловать и рассказать о своих чувствах. Продавец, увидев убегающего мужчину, не заметила оставленных денег и вызвала полицейских. Когда все встало на свои места, парня отпустили и вернули букет.

История закончилась, как в старом анекдоте про потерянные серебрянные ложки - приборы нашлись, но осадочек остался. Но в любом случае новый год-2019 он теперь будет вспоминать всю жизнь!