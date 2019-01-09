2019-01-08T08:55:39+03:00
Общество

Барнаулец поплатился за новогодний букет в 101 розу

За 13 минут до Нового года он ворвался в цветочный магазин, где его приняли за грабителя
Иван ОЛЕКСЮК
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Охапку из 101 розы мужчина подарил любимой девушке.Охапку из 101 розы мужчина подарил любимой девушке.Фото: Лиана ЯНКИНА
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В новогоднюю ночь в один из барнаульских магазинов забежал мужчина, схватил охапку оранжевых роз (101цветок) и быстренько скрылся. До боя курантов оставалось всего 13 минут - видимо, очень торопился. В панике продавщица, вместо того, чтобы поднимать бокал с шампанским, в слезах обратилась в полицию.

Мужчину нашли через пару часов после происшествия - увидеть на своем пороге полицейских он явно не ожидал. Стражи порядка забрали букет, а самого злоумышленника отвезли в участок.

Когда начали разбираться, выяснилось, что парень все-таки оставил деньги на прилавке и помчался на встречу к своей любимой, чтобы под бой курантов подарить ей розы, поцеловать и рассказать о своих чувствах. Продавец, увидев убегающего мужчину, не заметила оставленных денег и вызвала полицейских. Когда все встало на свои места, парня отпустили и вернули букет.

История закончилась, как в старом анекдоте про потерянные серебрянные ложки - приборы нашлись, но осадочек остался. Но в любом случае новый год-2019 он теперь будет вспоминать всю жизнь!

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