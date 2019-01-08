2019-01-08T05:19:36+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Барнауле: кто виноват – водитель или пешеход?

Авария с трагическим исходом произошла на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Рано утром 8 января в Барнауле на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова машина насмерть сбила пешеходаРано утром 8 января в Барнауле на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова машина насмерть сбила пешеходаФото: группы "Инцидент Рубцовск"
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Рано утром 8 января в Барнауле на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова машина насмерть сбила пешехода. Очевидцы ДТП в комментариях паблика «Инцидент Барнаул» рассказывают, что автомобиль несся на большой скорости и даже не успел затормозить. От полученных травм пешеход скончался на месте случившегося.

После случившегося в паблике разгорелся спор – кто виноват: водитель или пешеход?

- Жаль водителя. Ночью пешеходов очень плохо видно и в одну секунду машину не оставить. Об этом забывают.

- Вообще не жаль водителя! Притормаживать надо перед пешеходником!

-Сколько он мог лететь? У нас дороги с октября не чищены, у меня по навигатору средняя скорость 20 км в час!

- Нормальные дороги! Не идеальные, но тормозит машина нормально, если не летишь 80! Перед пешеходником нужно притормаживать, для собственного блага!

Барнаульцы отмечают, что у участка дороги, на котором произошло смертельное ДТП, дурная слава – здесь часто случаются аварии.

- Там постоянно летают, несмотря на камеры!

На Северо-Западной от Юрина до 80-ой гвардейской редко кто из водителей пропускает на пешеходных. Бывает машин 10-15 проедет, прежде чем кто-то остановится. Вина всегда только на водителе. Он управляет средством повышенной опасности. Не умеете вовремя перед пешеходным переходом притормозить, продайте свою машину и на общественном катайтесь!

- Год назад была такая же трагическая ситуация, был диалог с женщиной. Я ей сказал, что это дорога, а не тротуар, на что она мне ответила - я устала, иду с работы и мне пофиг. Отсюда вывод - спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Не судите строго, но у нас зима и человеку проще пропустить машину, чем остановить машину. Ни в коем случае я не отрицаю вину водителя, но в первую очередь нужно беречь себя!

Один из комментаторов во избежание таких случаев предложил использовать светоотражающие элементы:

- Светоотражающие элементы одежды в темное время суток могут спасти вашу жизнь. Они копейки стоят, а жизнь не имеет цены, - пишет Михаил Медынин.

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