До -8 градусов потеплеет в Барнауле в последний новогодний выходной

В последний новогодний выходной, 8 января 2019 года, в Барнауле столбик термометра поднимется до -8 градусов. В такую погоду ни в коем случае нельзя оставаться дома.

С пользой для здоровья

По данным синоптиков, завтра в краевой столице переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами возможна изморозь. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -18…-20 градусов, днем поднимется до -8…-10.

По региону облачно с прояснениями, ночью местами в северных районах слабый снег, днем без осадков, в ночные и утренние часы местами в восточных районах изморозь. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы 11-16 м/с. Температура воздуха ночью составит -11…-16 градусов, в восточных и предгорных районах -19…-24, а днем прогнозируют -7…-12 градусов, местами в южных районах -2…-7 градусов.

Таким образом, 8 января в Барнауле ожидается хорошая для прогулок погода, поэтому одевайтесь теплее, берите термос с теплым чаем и отправляйтесь на каток, горку или в лес на прогулку. Всего для посещения барнаульцев в городе открыты 21 каток и 31 хоккейная коробка. Ознакомится с адресами и режимом их работы можно здесь.

А если вы вдоволь нагулялись, то можно сходить с детьми на бесплатный концерт «Архиерейская ёлка», который начнется в 15:00 в концертном зале АГИК. Там выступят Барнаульский детский хор, муниципальный хор им. Тарнецкого, коллективы Покровского собора, Никольской церкви и духовных школ, воскресные школы храмов города.

Кстати

Морозы пока ослабли, однако, не за горами сильные холода. Согласно прогнозам синоптиков, в Алтайском крае столбик термометра будет держаться на отметке -35…-40 градусов в последнюю неделю января.