Где в Барнауле пройдут рождественские богослужения
Уже завтра, 7 января 2019 года, православные христиане будут праздновать один из самых великих праздников в году – Рождество Христово. Главная служба в Барнауле состоится в ночь с 6 на 7 января в Покровском кафедральном соборе. Здесь богослужение совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Расписание праздничных богослужений на Рождество Христово
Покровский кафедральный собор (Никитина, 137)
6 января
17:00 – Всенощное бдение.
23:00 – Встреча архиерея.
23:30 – Божественная литургия архиерейским чином.
Дмитриевский храм (площадь Спартака, 10)
6 января
17:00 – Всенощное бдение.
00:00 – Божественная литургия.
7 января
9:30 – Божественная литургия
12:30 – Рождественский концерт воскресной школы
16:00 – Великая вечерня, утреня.
Александро-Невский Собор (Антона Петрова, 221)
6 января – Навечерие Рождества Христова
6.40 – Ранняя Божественная Литургия
8.40 – Поздняя Божественная Литургия с Вечерней Рождества Христова
17.00 – Рождественское Всенощное бдение. Исповедь.
23.40 – Часы.
7 января - Рождество Христово
00.00 – Ранняя Божественная Литургия. (Желающим причаститься на ночной Божественной Литургии, следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17.00).
8.40 – Поздняя Божественная Литургия.
17.00 – Великая Рождественская вечерня.
Иоанно-Богословский храм (Шумакова, 25 "а")
6 января
17:00 – Всенощное бдение с Великим повечерием. Исповедь.
00:00 – Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.
7 января
9:00 – Вторая божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.
17:00 – Вечернее богослужение.
8 января
8:30 – Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.
Иоанно-Предтеченский храм Барнаула, (ул. Мамонтова, 19, ВДНХ, Нагорный парк)
6 января
9.30 – Божественная литургия. Рождественская Великая вечерня.
17.00 – Всенощное бдение.
7 января
00.00 – Рождественская Божественная литургия.
10.00 Молебен.
Желающим причаститься на ночной Божественной литургии, следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17.00.
Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (Ядринцева, 66)
6 января
17:00 – Всенощное бдение.
00:00 – Ночная Божественная литургия.
9 января
17:00 – Всенощное бдение.
Расписание общественного транспорта на Рождество Христово
В ночь празднования православного Рождества Христова в Барнауле будет бесплатно организована доставка горожан с ночной праздничной службы горским электрическим транспортом.
В 1:30 минут от Покровского кафедрального собора отправятся трамваи маршрута №7 до ст. «Докучаево» и ст. «Кордон». Также будет организован специальный трамвайный маршрут: «Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. «Свободы» – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. «Докучаево».
В 1:45 минут от Свято-Никольской церкви отправятся троллейбусы маршрутов №1 и №6.
В 1:15 минут от Александро-Невского собора отправятся трамваи маршрутов №8 и №9.
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