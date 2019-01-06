Где в Барнауле пройдут рождественские богослужения

Уже завтра, 7 января 2019 года, православные христиане будут праздновать один из самых великих праздников в году – Рождество Христово. Главная служба в Барнауле состоится в ночь с 6 на 7 января в Покровском кафедральном соборе. Здесь богослужение совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Расписание праздничных богослужений на Рождество Христово

Покровский кафедральный собор (Никитина, 137)

6 января

17:00 – Всенощное бдение.

23:00 – Встреча архиерея.

23:30 – Божественная литургия архиерейским чином.

Дмитриевский храм (площадь Спартака, 10)

6 января

17:00 – Всенощное бдение.

00:00 – Божественная литургия.

7 января

9:30 – Божественная литургия

12:30 – Рождественский концерт воскресной школы

16:00 – Великая вечерня, утреня.

Александро-Невский Собор (Антона Петрова, 221)

6 января – Навечерие Рождества Христова

6.40 – Ранняя Божественная Литургия

8.40 – Поздняя Божественная Литургия с Вечерней Рождества Христова

17.00 – Рождественское Всенощное бдение. Исповедь.

23.40 – Часы.

7 января - Рождество Христово

00.00 – Ранняя Божественная Литургия. (Желающим причаститься на ночной Божественной Литургии, следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17.00).

8.40 – Поздняя Божественная Литургия.

17.00 – Великая Рождественская вечерня.

Иоанно-Богословский храм (Шумакова, 25 "а")

6 января

17:00 – Всенощное бдение с Великим повечерием. Исповедь.

00:00 – Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.

7 января

9:00 – Вторая божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.

17:00 – Вечернее богослужение.

8 января

8:30 – Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.

Иоанно-Предтеченский храм Барнаула, (ул. Мамонтова, 19, ВДНХ, Нагорный парк)

6 января

9.30 – Божественная литургия. Рождественская Великая вечерня.

17.00 – Всенощное бдение.

7 января

00.00 – Рождественская Божественная литургия.

10.00 Молебен.

Желающим причаститься на ночной Божественной литургии, следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17.00.

Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (Ядринцева, 66)

6 января

17:00 – Всенощное бдение.

00:00 – Ночная Божественная литургия.

9 января

17:00 – Всенощное бдение.

Расписание общественного транспорта на Рождество Христово

В ночь празднования православного Рождества Христова в Барнауле будет бесплатно организована доставка горожан с ночной праздничной службы горским электрическим транспортом.

В 1:30 минут от Покровского кафедрального собора отправятся трамваи маршрута №7 до ст. «Докучаево» и ст. «Кордон». Также будет организован специальный трамвайный маршрут: «Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. «Свободы» – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. «Докучаево».

В 1:45 минут от Свято-Никольской церкви отправятся троллейбусы маршрутов №1 и №6.

В 1:15 минут от Александро-Невского собора отправятся трамваи маршрутов №8 и №9.

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