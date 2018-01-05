Истощенная Кристина Корягина стала самой популярной персоной 2018 года у читателей барнаульской «Комсомолки»

По итогам минувшего года барнаульская «Комсомолка» определила самую популярную для читателей персону. Рейтинг мы составляли на основе статистики. Данные счетчика liveinternet.ru показали, что повышенный интерес неизменно вызывала больная анорексией жительница Барнаула Кристина Корягина. Практически каждая статья об этой девушке за короткое время набирала большое количество просмотров и вызывала живое обсуждение в комментариях.

Напомним, Кристина прославилась на всю страну, когда похудела до 17 кг. Терять вес она начала в 9 лет. Девочка могла обойтись яблоком за целые сутки, а при поступлении в университет вообще стала забывать питаться – некогда было. В итоге – школьная золотая медаль, два красных диплома о высшем образовании и страшная болезнь. «Корочки» девушке не пригодились – она не то что работать, даже двигаться не могла.

Кристина и Мария. Скрин со страницы instagram.com/marynova888/

26-летняя девушка готовилась к худшему (болезнь, как известно, смертельная) . Но увидела в Инстаграме историю бывшей звезды «Дома-2» Марии Кохно.Теледива тоже когда-то страдала анорексией, но успешно поборола недуг и теперь помогает справиться с ним другим. Кристина написала Маше, а та, в свою очередь, организовала сбор средств на лечение в клинике Нижнего Новгорода и полетела туда сама из Москвы, чтобы лично поддержать Кристину.

Мария с тех пор начала выкладывать посты в Инстаграме о том, как проходит лечение девушки (некоторые даже обвинили звезду «Дома-2» в пиаре). Сейчас Кристина понемногу кушает и набирает вес, но это дается ей крайне тяжело.

Сейчас Кристина немного поправилась. Скрин со страницы instagram.com/marynova888/

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Кстати

ТОП-10 самых читаемых материалов

Также мы составили список самых читаемых материалов по итогам 2018 года. И четыре из них – о Кристине Корягиной. А вот лидирующие позиции заняли статьи о следователе из Барнаула, которая покончила с собой, и об алтайских живодерках. И это не удивительно - традиционно людям особенно интересны разного рода происшествия, несчастные случаи и ДТП.

1. «Я хочу, чтобы тебя больше нигде не взяли на работу»: Мать покончившей с собой следователя из Барнаула рассказала о конфликте дочери с начальницей

2. Семье алтайских живодерок угрожают расправой

3. Следователь из Барнаула покончила с собой: «Прошу винить во всем начальницу»

4. Звезда "Дома-2" сравнила свои прелести с телом истощенной Кристины Корягиной

5. "Поначалу чуть ли не падала в обморок!" Как я работаю кассиром в Америке

6. На Алтае школьницу привязали к двери машины, изнасиловали и убили

7. Психиатры о 18-килограммовой Кристине Корягиной: Ее нужно лечить принудительно!

8. «Веселый молочник» объяснил, почему китайцы «выжигают» земли в России

9. «Человек и закон» об истощенной Кристине Корягиной: она послужит живым укором девочкам-дурочкам

10. «Вес набирается, но очень-очень сложно»: истощенная 26-летняя девушка поправилась до 20 кг