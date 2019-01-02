2019-01-02T12:39:46+03:00
Общество

Пассажирский автобус врезался в столб на алтайской трассе

По предварительным данным, пострадавших нет
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Сергей ТитовФото: Сергей ТитовФото: со страницы vk.com/barneos22
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На трассе БарнаулРубцовск пассажирский автобус врезался в столб. Авария произошла в среду, 2 января. К счастью, никто не пострадал. Автобус следовал из краевой столицы в Горняк.

Пассажирский автобус врезался в столб на алтайской трассе.

Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Барнаул 22". Как сообщили в краевой Госавтоинспекци, сейчас на месте ДТП работают сотрудники ведомства, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ведомстве сообщили, по предварительной информации, на подъезде к остановке для высадки пассажиров, водитель не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием. Пострадавших нет.

Напомним, в конце декабря в Барнауле произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, тогда пострадало 19 человек. Водителем была молодая девушка, которая открыла категорию на управление автобусом за полтора месяца до аварии. Она уверяла, что автобус занесло на гололеде. Но в Госавтоинспекции говорили, что дорога была в нормальном состоянии.

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