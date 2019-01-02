На трассе Барнаул – Рубцовск пассажирский автобус врезался в столб. Авария произошла в среду, 2 января. К счастью, никто не пострадал. Автобус следовал из краевой столицы в Горняк.

Пассажирский автобус врезался в столб на алтайской трассе.

Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Барнаул 22". Как сообщили в краевой Госавтоинспекци, сейчас на месте ДТП работают сотрудники ведомства, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ведомстве сообщили, по предварительной информации, на подъезде к остановке для высадки пассажиров, водитель не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием. Пострадавших нет.

Напомним, в конце декабря в Барнауле произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, тогда пострадало 19 человек. Водителем была молодая девушка, которая открыла категорию на управление автобусом за полтора месяца до аварии. Она уверяла, что автобус занесло на гололеде. Но в Госавтоинспекции говорили, что дорога была в нормальном состоянии.