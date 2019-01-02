Богиня пилона поздравила поклонников откровенным танцем: «Прите как танк и не отвлекайтесь на ерунду»

В сети набирает популярность видео, на котором загадочная красотка с розовыми волосами и на огромных каблуках творит невероятные вещи на шесте. Леся Лесикова из Барнаула опубликовала видео на своей странице в Инстаграме. Танец, опубликованный накануне Нового года, набрал больше 4 тыс. просмотров.

alis_burning_heel Не буду подводить итоги года...

- Не буду подводить итоги года. Просто пожелаю себе в новом году меньше лени, больше сил и вдохновения, здоровья и быстрого восстановления. Не заработать алкоголизм и творческое выгорание. Идти выбранным путём и не обращать внимание на мелкие преграды, переть как танк и не отвлекаться на ерунду. С Наступающим, мои пилонные товарищи, желаю вам того же, что и себе. Вы уникальные люди с потрясающей силой воли и целеустремлённостью, - подписала видео девушка.

Сейчас девушка находится в Москве. Руководитель студии танца и фитнеса «Alis», тренер направлений pole dance, exotic, strip занимается преподаванием и проводит мастер-классы по всей стране.