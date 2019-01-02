Самый добрый водитель Барнаула угостил пассажиров конфетами

Самый добрый водитель Барнаула, который меняет мир к лучшему с помощью сладостей, снова попал в ленты социальных сетей. 1 января мужчина был уже на маршруте и раздавал традиционные сладости.

- С новым годом! Горожан поздравляет и наш старый знакомый водитель! – пишут горожане в сообществе «Барнаул22».

Напомним, водителя 41-ой маршрутки Алексея Кузеванова в социальных сетях называют «самым ми-ми-мишным водителем в Барнауле». А еще про него говорят: «Таким водителям место в раю».

Это звание он получил за то, что раздает своим пассажирам конфеты. Сладости насыпаны в корзиночку возле водительского сиденья, рядом табличка: «Для всех». Сейчас табличка изменила свое название на «С новым годом!».

- Молодец водитель! Старается, как может! – написал в сообществе горожанин Антон Змеев.

- Я тоже его сегодня видела, ещё подумала, что их всех обязали, а он сам решил, здорово! – говорит Владислава Попова.

Кстати, за пополнением корзинки со сладостями следит дочка водителя.

- Почему именно конфеты? Не знаю, это было спонтанно. Внутри, честно сказать, были сомнения: а как люди отреагируют? Но сомневался зря – реакция от людей только положительная. Первого пассажира, который взял конфетку, помню до сих пор. Теперь многие привыкли, но все, заходя в автобус, улыбаются. Коллеги шутят, но не злобно, я их поддерживаю в этих шутках. Могу сказать точно, что за полтора месяца, пока у меня здесь лежат конфеты, атмосфера в автобусе сильно изменилась. Если раньше бывали какие-то стычки, выплеск неприятных эмоций, сейчас их как отрезало, - рассказывал «КП» Алексей.