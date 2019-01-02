Группа полуголых людей пробежала по Барнаулу

Группа странных и полуголых людей пробежала по Барнаулу, а потом компания устроила купания в проруби Пионерского озера. Догадываетесь, кто это? Точно, это «Белые медведи» провели очередное показательное мероприятие.

- 1 января Алтайская федерация «Белые медведи» провела традиционный, проводимый уже в пятый раз закал-пробег. Протяженность трасы составила пять километров, - сообщается на официальной страничке моржей.

Фото: Алтайская федерация "Белые медведи".

Кстати, барнаульские моржи устроили настоящий марафон – 29-го декабря они щеголяли на открытии главного городской елки, а в канун Нового года устроили праздничный заплыв.

- После художественной программы на открытии снежного городка на площади Сахарова состоялось представление нашего «Аквайс-театра», а после этого было проведено массовое обливание из ведер холодной водой, - рассказали моржи.

Кстати, если вы пропустили эти чудо-события, но посмотреть очень хочется, у вас будет такая возможность на рождество.

Фото: Алтайская федерация "Белые медведи".

- 7 января в Барнауле на Пионерском озере с 13.00 «Белые медведи» и «Природа и Человек» проводят большой рождественский праздник. В программе спортивные и художественные номера, после номера «Банька» под песню Михаила Евдокимова состоится массовое купание в проруби. С собой приносим подарки и хорошие пожелания для друзей. Жаркая большая баня будет работать все выходные дни. Занимайтесь ежедневно закаливанием и зимним плаванием! Будьте всегда здоровы и счастливы, - призывает желающих присоединиться к мероприятию предводитель алтайских моржей Александр Зеленецкий.