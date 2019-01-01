Последний романтик: мужчина украл охапку роз за 13 минут до Нового года

Буквально за 13 минут до боя курантов и начала нового года в Барнауле произошло ограбление – неизвестный мужчина ворвался в цветочный магазин и украл 101 оранжевую розу.

Все произошло в Железнодорожном районе в понедельник, 31 декабря, в 23:47. Магазин располагался по адресу проспект Красноармейский 135а.

Как сообщается в сообществе «Инцидент Барнаул», в цветочный магазин зашел мужчина, которому на вид было около 40 лет. В руке у него была бутылка пива. Он схватил букет роз и выбежал с ним на улицу, после чего скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Хочется верить, что в новогоднюю ночь мужчина торопился на свидание к любимой. До боя курантов оставалось всего 13 минут, и, возможно, последнему романтику города на песках, просто было некогда расплатиться. А может быть, кончились деньги, и он, как ремарковский герой, воровавший розы у собора, решился на отчаянный поступок.

Но любовным планам было не суждено сбыться, как сообщает паблик, в ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль с подозреваемым был задержан, а похищенное - изъято. «Комсомолка» будет следить за развитием событий. И как только появится информация, мы напишем об этом, но надеемся, что полиция сможем понять, простить и отпустить горе-грабителя.