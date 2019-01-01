В Барнауле прошла трезвая пробежка

Говорят, как встретишь новый год, так его проведешь. Некоторые барнаульцы решили отметить наступление 2019-го трезвым забегом и позитивом.

Старт был дан от Александро-Невского храма во вторник, 1 января, в 10.00. Далее – по маршруту по парку Целинника, улицам Островского, Попова и назад к храму.

Фото: Александр Микушин

В забеге приняли участие почти полсотни человек под предводительством святого отца Александра Микушина.

- Если идея вам нравится, но вы не уверены в своих силах, можно прийти к месту пробежки, просто чтобы поддержать участников акции, пообщаться, выразить солидарность. Бежать при этом не обязательно, но общение с участниками пробежек зарядит вас позитивом на весь год, - приглашал всех на спортивное мероприятие батюшка. - Ну, а те, кто останется дома в этот день, могут принять участие во всероссийской акции «Трезвое лежание на печи». Для этого нужно лежать на печи, абсолютно трезвым, переворачиваться с боку на бок, вздыхать «Господи, помилуй» и хорошо думать об участниках трезвых пробежек.

Кстати, аналогичные забеги прошли сегодня по всей стране.