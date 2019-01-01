Как быстро избавиться от похмелья

Вот и наступил новый год. Пока одни готовятся к трезвой пробежке, другие пытаются прийти в себя после ночного застолья. «Комсомолка» собрала наиболее эффективные способы, как быстро восстановиться и снять похмелье.

Забудьте об «опохмеле» и рассоле

Врач-гастроэнтеролог, Денис Фуголь:

- Ни в коем случае не похмеляйтесь спиртным. Организм и так страдает, а тут новый удар, перд которым он практически безоружен. Пейте больше жидкости – компоты или чай с лимоном, главное, никакого рассола и соленой пищи. Организм обезвожен, а соль свяжет жидкость, не пуская ее к клеткам. Отлично подойдут для устранения похмелья кисломолочные продукты – они обволакивают кишечник и восстанавливают микрофлору кишечника. Нельзя голодать. Съешьте утром легкую кашу.

Уха из ершей

Главный алтайский рыболов, Сергей Казанцев:

- Если в новогоднюю ночь вы перебрали со спиртным, то поставит на ноги уха. Лучше всего, если она будет из ершей. Способ проверен годами, алтайские рыболовы дают гарантию. Если чувствуете себя совсем плохо, то нужно прогуляться и подышать свежим воздухом. Идеально было бы пойти на рыбалку, но если вы не испытываете горячих чувств к ловле рыбы, то просто идите на реку и смотрите, как рыбачат другие – это поможет вам настроиться на правильную волну и исцеляющий ритм. Кстати, если решение «нарадоваться» в новогоднюю ночь осознанное – съешьте перед употреблением спиртного пару бананов, они «заберут» часть спиртного и обволокут желудок.

Грузинский хаш и 50 грамм

Специальный корреспондент алтайской «Комсомолки», Марина Кочнева:

- Лучше средство от похмелья – это правильно приготовленный грузинский хаш (легендарный мясной суп, которому приписываются даже исцеляющие свойства, причем, считается, спасти он может не только изголодавшееся тело, но и душу). После него сразу становится хорошо так, будто время отмотало назад и новый год только впереди. Чтобы совсем встать на ноги, можно добавить к этому 50 грамм чего-нибудь крепкого.

Колоть дрова и пить молоко

Коренной жителя Горного Алтая, Михаил Сайланкин:

- Пить много нельзя, а если уж перебрали с алкоголем, то лучшее средство от похмелья – это парное молоко и физическая работа, например, можно колоть дрова, главное, как следует пропотеть. А вечером в баню, чтобы выгнать злой дух алкоголя из тела.