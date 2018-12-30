Сергею Шубенкову подарили новую тренировочную базу

Лучшему легкоатлету Алтайского края Сергею Шубенкову сделали едва ли не лучший новогодний подарок – отремонтированную тренировочную базу.

Речь идет про помещение тира, приспособленное под тренировки легкоатлетов. Самое главное желание Сергея Шубенкова было - возможность тренироваться дома, а из-за того, что манеж находился в аварийном состоянии и был опечатан, вопрос был под сомнением. Но к счастью, прославленный спортсмен остается в Барнауле!

23 декабря спортсмены, которые также занимаются в этом тире, все же зашли в отремонтированное помещение. Уже неделю как они тренируются там и постепенно устанавливают и осваивают инвентарь. Сам Сергей Шубенков тоже заценил ремонт и остался вполне доволен:

- С ремонтом мы получили небольшой такой апгрейд. В тире появились окна, их там никогда не было. Манеж стал немного шире, светлее и теплее, пропал дурацкий запах плесени. Это прекрасно. Надо сейчас ещё с покрытием на стадионе училища разобраться и будет достаточная база для нормальной подготовки. Конечно, лично у меня, как у спортсмена Шубенкова, всегда были на зиму запасные варианты. Сборная страны в любой момент прикроет. В тот же Новогорск можно всегда заехать, в другие места на сборы приглашают. Но, во-первых, у нас с тренером есть чёткий тренировочный план, и его надо придерживаться, а во-вторых, в крае же есть и другие легкоатлеты, которым надо зимой тренироваться. Лично мне дома просто комфортнее: семья, друзья, тренер, лес, что немаловажно. В Барнауле можно и нужно тренироваться. Сборы - это как досадная необходимость. Когда здесь холодная погода, лежит снег - тогда мы едем в Сочи, - приводит слова спортсмена «Алтайский спорт».

Наставник Шубенкова Сергей Клевцов тем временем ожидает когда завершатся последние доработки и он в полную силу сможет начать тренировать своих подопечных.

По словам директора Алтайского училища олимпийского резерва Евгения Трубникова, ремонт обошелся в сумму почти 5,5 миллионов рублей.

- Строители заменили аварийную несущую кирпичную стену. Внутри её оштукатурили, покрасили, снаружи - утеплили. Целиком была заменена кровля, строители сменили на крыше сгнивший утеплитель. В помещении тира смонтировано дополнительное отопление, - говорит руководитель.