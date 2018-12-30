2018-12-30T09:51:05+03:00
Спорт

Сергею Шубенкову подарили новую тренировочную базу

На ремонт тира училища олимпийского резерва ушло почти 5,5 млн рублей
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Сергей Шубенков на тренировке в новом тиреСергей Шубенков на тренировке в новом тиреФото: пресс-службы управления спорта и молодежной политики Алтайского края
Изменить размер текста:

Лучшему легкоатлету Алтайского края Сергею Шубенкову сделали едва ли не лучший новогодний подарок – отремонтированную тренировочную базу.

Речь идет про помещение тира, приспособленное под тренировки легкоатлетов. Самое главное желание Сергея Шубенкова было - возможность тренироваться дома, а из-за того, что манеж находился в аварийном состоянии и был опечатан, вопрос был под сомнением. Но к счастью, прославленный спортсмен остается в Барнауле!

23 декабря спортсмены, которые также занимаются в этом тире, все же зашли в отремонтированное помещение. Уже неделю как они тренируются там и постепенно устанавливают и осваивают инвентарь. Сам Сергей Шубенков тоже заценил ремонт и остался вполне доволен:

- С ремонтом мы получили небольшой такой апгрейд. В тире появились окна, их там никогда не было. Манеж стал немного шире, светлее и теплее, пропал дурацкий запах плесени. Это прекрасно. Надо сейчас ещё с покрытием на стадионе училища разобраться и будет достаточная база для нормальной подготовки. Конечно, лично у меня, как у спортсмена Шубенкова, всегда были на зиму запасные варианты. Сборная страны в любой момент прикроет. В тот же Новогорск можно всегда заехать, в другие места на сборы приглашают. Но, во-первых, у нас с тренером есть чёткий тренировочный план, и его надо придерживаться, а во-вторых, в крае же есть и другие легкоатлеты, которым надо зимой тренироваться. Лично мне дома просто комфортнее: семья, друзья, тренер, лес, что немаловажно. В Барнауле можно и нужно тренироваться. Сборы - это как досадная необходимость. Когда здесь холодная погода, лежит снег - тогда мы едем в Сочи, - приводит слова спортсмена «Алтайский спорт».

Наставник Шубенкова Сергей Клевцов тем временем ожидает когда завершатся последние доработки и он в полную силу сможет начать тренировать своих подопечных.

По словам директора Алтайского училища олимпийского резерва Евгения Трубникова, ремонт обошелся в сумму почти 5,5 миллионов рублей.

- Строители заменили аварийную несущую кирпичную стену. Внутри её оштукатурили, покрасили, снаружи - утеплили. Целиком была заменена кровля, строители сменили на крыше сгнивший утеплитель. В помещении тира смонтировано дополнительное отопление, - говорит руководитель.

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия - Дания 27 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Футбол, матч Россия - Дания 27 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 декабря 2018 года из-за существенной разницы в часовых поясах. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч МЧМ-2019 по хоккею
Новости 24
Особый режим работы начался у служб жизнеобеспечения Алтайского края
Барнаулец трижды был осужден за управление машины в пьяном виде
Почти полсотни новых домов построили в Алтайском крае в 2018 году
Новогодний Барнаул сняли с высоты птичьего полета
Пожар случился в поселке Авиатор
Семибальные пробки образовались в Барнауле
Таксист столкнулся с грузовиком в Барнауле
На Алтае родители получат январское пособие на детей в декабре
Житель Новоалтайска попался на незаконной рубке сосен
Барнаулец угрожал убийством своей возлюбленной
Новогодние подарки, тепло и заботу подарили алтайские энергетики маленьким жителям края
Вниманию автомобилистов! В Барнауле перекроют несколько дорог
Ионизирующая радиация Космоса
Почти 10 млн рублей потратили на санатории для учителей на Алтае
Сегодня в Барнауле откроется главная городская елка
В Троицком районе сотрудники полиции раскрыли угон
«Ростелеком» вручил алтайским детям подарки от Деда Мороза
Мужчина заплатил мошенникам 50 тысяч рублей за «оформление» кредита
«Нива» вылетела на встречку и столкнулась с «Газелью» на мосту в Бийске
На Алтае в частном доме взорвался котел отопления
Барнаул погрузился во тьму
Колбасного вора осудили в Барнауле
Два многоквартирных дома остались без тепла в трескучие морозы
Житель Славгорода устроил пальбу по подросткам
Центральный следственный комитет займется расследованием ДТП, в котором пострадали дети из Алтайского края