2019-01-02T13:34:14+03:00
Новый год 2019

Новогоднее поздравление губернатора Алтайского края Виктора Томенко 2019

Новогоднее поздравление жителей и гостей Алтайского края от Виктора Томенко с 2019 Новым годом
Иван ОЛЕКСЮК
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Виктор ТоменкоВиктор Томенко
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей с наступающим Новым годом. Он отметил, что уходящий 2018 год был знаковым в политической жизни нашей страны и края – выбирали президента и губернатора Алтайского края.

Новогоднее поздравление губернатора Алтайского края Виктора Томенко 2019.

- Год был успешным для экономики нашего края, собрано более 5 миллионов тонн зерна, мы в пятерке продовольственных лидеров страны, произведено рекордное количество сыров и круп, хорошие темпы роста по итогам года показывают транспортное машиностроение, предприятия легкой, добывающей и химической промышленности, - сказал губернатор.

По словам губернатора, на следующий год уже сформированы планы работы. Среди них – рост заработной платы, строительство и ремонт школ и детских садов, поликлиник и больниц, домов культуры, музеев, театров и спортивных объектов.

- Мы будем вкладывать деньги в ремонт дорог, в развитие коммунального хозяйства и энергетики. Обязательно поддержим наши муниципалитеты - города и сельские территории, - сказал Виктор Петрович.

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