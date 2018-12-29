Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей с наступающим Новым годом. Он отметил, что уходящий 2018 год был знаковым в политической жизни нашей страны и края – выбирали президента и губернатора Алтайского края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/684594" frameborder="0"></iframe> Новогоднее поздравление губернатора Алтайского края Виктора Томенко 2019.

- Год был успешным для экономики нашего края, собрано более 5 миллионов тонн зерна, мы в пятерке продовольственных лидеров страны, произведено рекордное количество сыров и круп, хорошие темпы роста по итогам года показывают транспортное машиностроение, предприятия легкой, добывающей и химической промышленности, - сказал губернатор.

По словам губернатора, на следующий год уже сформированы планы работы. Среди них – рост заработной платы, строительство и ремонт школ и детских садов, поликлиник и больниц, домов культуры, музеев, театров и спортивных объектов.

- Мы будем вкладывать деньги в ремонт дорог, в развитие коммунального хозяйства и энергетики. Обязательно поддержим наши муниципалитеты - города и сельские территории, - сказал Виктор Петрович.