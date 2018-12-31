Как правильно загадывать желания на Новый год

Всем хочется чудес, и даже самые отъявленные скептики в новый год загадывают желания – тайком пишут желания на бумажке и сжигают его, надеясь, что оно сбудется.

- Этого делать категорически нельзя, - говорит алтайский шаман Артем Игнатенко. – Таким образом вы, наоборот, лишаете свое желание энергии. Чтобы желание сбылось, четко сформулируйте его и запишите на бумажке и сохраните ее. А еще лучше, заведите книгу с чистыми страницами и записывайте пожелания туда – для себя и своих близких.

Также шаман обращает внимание на важность луны. Так как энергия желаний завязана на ее энергию, то просить у убывающей луны исполнения заветных чаяний не имеет смысла – она ничего не сможет дать.

- Убывающую луну, а на Новый год она будет именно такая, нужно просить забрать плохое. Если хотите встретить принца - просите забрать одиночество. Если вам нужно здоровье, просите забрать болезни. Порой, чтобы в жизни появилось новое, нужно избавиться от старого, - говорит Игнатенко.

Барнаульский астролог Вера Топчеева говорит, не важно, как вы будете загадывать желание, важно, чтобы вы четко понимали, чего хотите.

- Можете даже изобрести свой ритуал, если вы хотите чего-то всем сердцем, небо вас обязательно услышит. Можно под бой курантов нашептать над бокалом шампанского или лимонада желание, а потом выпить заговоренный напиток. Можно написать желание на бумажке, засунуть его в воздушный шар, наполненный гелием и буквально запустить желание в небо. А можно составить карту желаний – нарисуйте на ватмане то, чего хотите, раскрасьте вырезками из журналов и газет и повесьте на стену. Вы сами не заметите, как к следующему новому году, все исполнится, - говорит астролог.

А еще говорят, что хорошо загадывать желания там, где много людей – энергия толпы поможет всем вашим заветным желаниям осуществиться. Кстати, под бой курантов, можно также сделать оберег от неудач.

- Возьмите два круглых кусочка красной ткани. Прошейте их по периметру белой ниткой так, чтобы получился мешочек. Положите в мешочек маленькую фигурку тигра, сосновые иголки (маленькую шишку), любой предмет из меди (например, кусочек медной проволоки), 7 зерен пшеницы, монетку из белого металла, нитку зеленого цвета, кедровый орешек, маленькую золотистую булавку, лепесток розы, лавровый лист, монетку из желтого металла, пуговку. После этого подуть в мешочек и сказать: «Зима, весна, осень, лето, не оставьте меня без ответа. Храните меня от злого слова, от навета колдовского, от хвори болючей, от порчи сыпучей, от вора, от сглаза - двенадцать раз по разу. Да будет так! – советует серый маг Валентина Кравцова.

И так три раза. В новогоднюю ночь под бой курантов, нужно встряхнуть этот мешочек 12 раз. Носите всегда при себе этот чудо-оберег и увидите, неудачи отвернутся от вас.

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