Внучка Василия Шукшина: Дедушка бы не допустил разлада в семье

Во вторник, 15 января, на Первом канале в эфир вышла вторая часть программы «Пусть говорят», в котором внучка Василия Шукшина Анна встретилась со своей тетей – Ольгой Шукшиной. Однако решить спор они снова не смогли.

Напомним, конфликт в звездном семействе разгорелся из-за денежных претензий и квартирного вопроса. Анна Шукшина продала дарственную бабушкину квартиру в Санкт-Петербурге. Теперь же, по мнению Ольги Васильевны, она хочет отобрать и московскую квартиру, в которой сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина.

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Если был бы жив…

Адвокат Лидии Николаевны Илья Царев накануне сделал еще одно громкое заявление. По его словам, дарственной на питерскую квартиру, которую продала Анна Шукшина, у нее нет и никогда не было. Жилплощадь была передана ей по договору купли-продажи. Причем в сделке участвовало доверенное лицо. Царев утверждает, что его клиентка была введена в заблуждение и не понимала, что за документы подписывает. Тем не менее, суд отклонил все претензии Лидии Николаевны.

Единственный член звездной семьи, кто пришел на программу поддержать Анну, оказалась ее тетя – Ольга Шукшина. Та самая, которую девушка обвиняла в заговорах. По ее словам, на сегодняшний день - это единственный родной человек, с которым она готова помириться.

- Я вижу, что ответ на поверхности, и он очень простой. Если бы каждый из нас представил, как бы Василий Макарович поступил в той или иной ситуации, как бы он отреагировал – все было бы понятно. Вся его жизнь, его характер – в его творчестве, - говорит Ольга Шукшина.

- Если бы он был жив, то вообще ничего этого не было бы, никаких конфликтов даже близко, - присоединяется к ней Анна Шукшина. – Он бы этого не допустил.

Это единственное, в чем сошлись родственницы. В остальном же полный разлад.

Анна Шукшина с тетей Ольгой Шукшиной на передаче

Квартира на улице Бочкова

На данный момент квартира на улице Бочкова в Москве, в которой проживает Лидия Федосеева-Шукшина, в равных долях принадлежит Анне и Ольге. Именно в ней в 2013 году некоторое время находилась внучка актрисы со своим супругом, а также ее двоюродный брат Василий.

Сейчас складывается такая обстановка, что Ольга готова продать свою долю в квартире, так как не проживает в ней два десятка лет, но вот ее сын против. Из-за этого в семействе разгорается новый спор. Анна же не намерена продавать ни свою часть, ни квартиру в целом и уже даже предлагала Ольге деньги, но та отказалась от них.

Фонд

Фонд Василия Шукшина, одним из создателей которого являлась Анна, также стал камнем преткновения. Дочь режиссера Ольга обвинила свою племянницу в том, что она зарегистрировала фонд, не поставив ее в известность.

- С юридической точки зрения для открытия фонда Министерству юстиции достаточно писем от двух наследников. Да, я не уведомила об этом ни Ольгу, ни Екатерину (старшую дочь Василия Шукшина. – прим.ред.). Помимо этого, таких фондов по России существует еще дюжина. Тебя все из них уведомили? – поинтересовалась Анна у Ольги.

По мнению дочери Шукшина, все эти фонды не нужны. Василий Макарович и так имеет огромную зрительскую любовь и признание. К тому же существует Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», а также есть музей в Сростках и этого вполне достаточно.

А вот у ведущего сложилось впечатление, что Ольга Васильевна просто-напросто обиделась, что ее обделили. Якобы в фонде вертятся большие деньги, но проходят мимо нее. Более того, в настоящее время организацией руководит бывший муж Анны, а ее после развода отстранили от работы.

- Для меня самой этот факт вопиющий, но я не могу с ним договориться. Я предлагала ему выйти. Сейчас его поддерживает моя мама, - признается девушка.

Ольга же уверена, что племянница врет и на самом деле тоже «в доле».

Примирения не будет

Во время очередного эфира родственницы все же не смогли примириться, так как каждая из героинь настаивала на своей правоте, и судя по настроению, они пока не готовы к согласию.

В завершении передачи Анна Шукшина на камеру обратилась к своей бабушке:

- Я действительно очень рада, что она вышла замуж, что у нее появилась защита и опора. Я еще раз прошу простить меня за то, что я продала квартиру в Санкт-Петербурге, но это было не просто так, это было из-за того, что мне негде было жить. У меня не было других возможностей. Я знаю, что она меня поймет, услышит и свяжется.

- А маме хотели бы что-то сказать?

- Нет.

Анна И Ольга попытались примириться

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