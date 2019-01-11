Какие добрые дела сделали жители Алтайского края просто за «Спасибо!»

11 января в мире отмечается, пожалуй, один из самых необычных и, несомненно, трогательных праздников – Международный день «спасибо».

Конечно же, это неофициальный праздник. Он был инициирован с подачи международных миротворческих сообществ. Именно сегодня мы решили еще раз вспомнить о тех жителях Алтайского края, которые совершили добрые поступки не за что-то, а порой даже вопреки. И им за это огромное спасибо!

Тысяча рублей за честность

Летом 2016 года мать-одиночка из Заринска Дарья Буртакова пошла в магазин, чтобы купить дочке-первокласснице школьные принадлежности. Присев отдохнуть на лавочке, она заметила сверток, в котором оказались 300 тысяч рублей. Вместо того чтобы оставить деньги себе, девушка через соцсети нашла растеряшку. Он в знак благодарности дал ей тысячу рублей. Даша была рада и этому, так как на вознаграждение даже не рассчитывала.

Чудеса начались позже: когда вся страна узнала о добропорядочной девушке из Заринска, на нее посыпались подарки. В частности ей подарили путевку на море и оборудование для массажного кабинета. А совершенно незнакомые люди стали перечислять ей на карту деньги… Просто так…

Просто так

И снова 2016 год, но теперь осень. Водитель фуры, на скользком спуске с Горы, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. Мужчину на «скорой» отвезли в больницу, а вот его грузовик остался лежать на месте аварии. И пролежал так неделю, прежде чем в паблике Barnaul22 не кинули кличь о помощи.

Совершенно посторонние люди пригнали технику и поставили фуру на колеса, после чего отправили на ремонт, а водителю передали несколько десятков тысяч рублей. Их собрали обычные барнаульцы. И взамен они ничего не просили.

Купили машину

41 тысячи рублей хватило на покупку подержанных «Жигулей»Фото: со страницы vk.com/barneos22

Поездка в Барнаул для пары пенсионеров в апреле 2015 года едва не закончилась трагедией. Недалеко от Нового моста через Обь прямо на ходу загорелся их автомобиль. «Пятерка» не выдержала путешествие в 300 километров.

Ее хозяева были в шоке от трагедии. Тушить машину помогали случайные свидетели, но пока ждали пожарных, она сгорела дотла. Всего за десять минут.

Весть о происшествии быстро разлетелась по социальным сетям. Кто-то предложил скинуться и купить пенсионерам машину. Тут же нашлись неравнодушные люди. За сутки с мира по нитке собрали нужную сумму – 41 тысячу рублей. Этого хватило на покупку подержанных «Жигулей». Практически таких же, какие были у пенсионеров. Сказать, что супружеская пара была удивлена – не сказать ничего.

Играй, гармонь

Фото Ивана Фомина

За более чем 20-летний стаж износилось несколько гармоней. Последняя тоже уже на ладан дышала. Благо минувшим летом на пенсионерку обратил внимание барнаулец Иван Фомин. Он поведал историю о музыкальной бабушки через социальные сети и вскоре на него вышла девушка, которая безвозмездно отдала свою гармонь. Она решила, что Анне Павловне инструмент нужнее.90-ленюю бабушку-божий одуванчик Анну Павловну из Барнаула знают многие. Ее частенько можно встретить у гостиницы «Центральной», играющей на гармони. На улице она оказалась в 90-х, когда с работой было тяжко. Купила на рынке гармонь и балалайку, сама освоила. Начала петь. Так и зарабатывает на хлеб с маслом, да на лекарства.

А другой барнаулец собрал и подарил бабушке 16 тысяч рублей на ее нужды. И тоже просто так.

Вошли в положение

Еще один трогательный и человечный случай произошел буквально на днях. Барнаулец Роман Старцев вечером забирал сына из садика и где-то по пути к остановке выронил кошелек. В кармане осталось всего шесть рублей.

Сел в трамвай, объяснил кондуктору ситуацию, и та вошла в положение. Даже не стала ругаться. Однако по пути зашел контролер. Роман и ей объяснил, что потерял кошелек. К счастью, мужчину с сыном не высадили.

Добравшись до дома Роман написал пост об утере кошелька. Каково же было его удивление, когда тем же вечером ему написал некий Максим, который сказал, что нашел пропажу! На следующий день он заехал к растеряше на работу и даже не взял вознаграждение.