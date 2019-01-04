Стали известны подробности пожара в многоэтажном доме в Барнауле

В пожаре в многоэтажном жилом доме в Барнауле, который произошел сегодня, 4 января, по адресу: ул. Малахова, 118, пострадал один человек, который успел надышаться дымом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сегодня утром, на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы Барнаула поступило сообщение о возгорании в одной из квартир жилого двенадцатиэтажного дома.

На момент прибытия первого пожарного подразделения из окна квартиры, расположенной на двенадцатом этаже, шел дым, было сильное задымление на площадке этажа.

Для обнаружения внутри помещения возможных пострадавших на месте происшествия работали звенья газодымозащитной службы с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Пожарные с помощью спасательных масок эвакуировали трех человек на незадымляемую площадку подъезда, после чего по лестнице сопроводили их на улицу.

Еще одного человека, успевшего надышаться продуктами горения, пожарные передали работникам скорой медицинской помощи.

Около двадцати минут с момента подачи первого ствола потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание.

В результате пожара повреждены стены, дверной и оконные проемы квартиры, мебель, домашние вещи.

В тушении были задействованы 43 человека личного состава противопожарной службы и 12 единиц пожарной и специальной техники. Были привлечены работники скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.