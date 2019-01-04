2019-01-04T08:12:09+03:00
Общество

Барнаульцам не придется платить за проезд в Рождественскую ночь

Горожан бесплатно увезут после праздничной службы на электротранспорте
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаульцам не придется платить за проезд в Рождественскую ночьБарнаульцам не придется платить за проезд в Рождественскую ночьФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В ночь с 6 на 7 января, когда вся страна будет отмечать православный праздник Рождество Христово, в Барнауле организуют движение трамваев и троллейбусов, которые бесплатно доставят горожан к местам проживания.

Как сообщает Барнаульская епархия, главная Рождественская служба пройдет в столице Алтайского края в Покровском кафедральном соборе по адресу: ул. Никитина, 137. Богослужение совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

В праздничную ночь горожане смогут бесплатно воспользоваться городским электротранспортом.

В 1 час 30 минут от Покровского кафедрального собора отправятся трамваи маршрута №7 до ст. «Докучаево» и ст. «Кордон». Также будет организован специальный трамвайный маршрут: «Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. «Свободы» – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. «Докучаево».

В 1 час 45 минут от Свято-Никольской церкви отправятся троллейбусы маршрутов №1 и №6.

В 1 час 15 минут от Александро-Невского собора отправятся трамваи маршрутов №8 и №9.

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