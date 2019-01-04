2019-01-04T06:34:42+03:00
Происшествия

Алтайский край вновь накроют 40-градусные морозы

Волна арктического холода придет в регион в середине января
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайский край вновь накроют 40-градусные морозыАлтайский край вновь накроют 40-градусные морозыФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Эта зима наверняка запомнится жителям Алтайского края, прежде всего, морозами, которые трещат в регионе по несколько дней, сменяя друг друга.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю жителей региона предупреждают, что уже в середине января нас снова накроют 40-градусные морозы. Из прогноза следует, что особенно холодно будет в период с 15 по 20 января, а также в конце месяца. Морозы до -40 градусов продержатся в регионе не менее трех дней. А вот морозы до-35 градусов будут стоять до недели.

В связи с предстоящими холодами в экстренном ведомстве жителей региона предупреждают о возможных затруднениях в работе предприятий топливно-энергетического комплекса и транспорта.

В ближайшие дни в Алтайском крае будет не так уж и тепло. В отдельных районах в ночное время температура воздуха может опуститься до -32 С.

По данным Алтайского ЦГМС сегодня днем в регионе будет -19 – -21С.

Преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

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