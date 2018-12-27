Уникальная операция: врачи спасли жизнь маме и ее пятому ребенку

В свои 32 года у Марины (девушка попросила не называть ее настоящее имя) пятеро детей. На днях она родила дочку. Еще несколько лет назад роды при такой патологии, как у нее, могли стоить женщине жизни. Все дело в том, что из-за нескольких родов на ее матке образовались многочисленные рубцы. На пятой беременности произошло врастание плаценты в рубец.

- Это одна из самых сложных и грозных патологий, которая, к сожалению, встречается все чаще из-за того, что женщины перестали рожать естественным путем. Сейчас, по статистике, патология встречается раз на 533 случая, - говорит Нина Абзалова, заведующая акушерским отделением патологии беременности перинатального центра Алтайского края.

Стоит отметить, что с каждым годом количество женщин, которым делают кесарево, растет, причем многие сами настаивают на этом, если есть малейшая вероятность, что роды могут пройти с осложнениями. В этом году в краевом перинатальном центре уже провели 900 таких операции – это 42% от общего числа родов.

Если бы роды происходили естественным путем, Марину ждала бы огромная кровопотеря, которая легко могла бы обернуться летальным исходом. Кстати, до 16 века почти все операции с кесаревым сечением заканчивались смертью женщин.

В случае с пациенткой барнаульского перинатального центра операция завершилась успешно. Женщина потеряла почти полтора литра крови – и это хороший результат. Операции по отделению проводятся, как правило, до начала родов – больше шансов на положительный исход.

Кстати, раньше, чтобы спасти жизнь роженицам, врачи удаляли полностью матку. Но в случае Марины репродуктивную систему удалось сохранить, так что, при желании, у нее может появиться и шестой ребенок.

Сейчас девушка уже оправилась от операции и занимается уходом за малышкой – скоро их выпишут.

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