Пять способов провести январские каникулы весело

Доедаем оливье и «под шубой» и начинаем развлекаться по полной программе! Предлагаем вам ТОП-5 вариантов, как провести праздничные выходные весело и интересно.

1. Идем на концерты и спектакль

Хор Турецкого & SOPRANO

Впервые Хор Турецкого и SOPRANO объединятся в новогоднем шоу, чтобы подарить своим зрителям заряд праздничного настроения на целый год.

Вас ждут музыкальные сюрпризы, незабываемые эмоции и любимые песни из кинофильмов - все это на главном новогоднем концерте от самых поющих Дедов Морозов и Снегурочек музыкального олимпа. В Новый год возможно будет все! Даже оказаться на одной сцене вместе с артистами, спеть и… станцевать.

7 января в 19.00

ДК моторостроителей

Барнаул, ул. Титова, 50а,

тел.: (3852) 33-60-09, 33-60-90

Цена билета: 2000 - 5000 рублей

Группа Стаса Намина «Цветы»

«Цветы» - московская рок-группа, созданная гитаристом и автором песен Стасом Наминым в 1969 году и имевшая огромную популярность в СССР. Творческая судьба группы складывалась по-разному. Из-за своего непохожего на советскую эстраду стиля запрещалась властями и возрождалась вновь. Даже «невинная» песня Намина «Мы желаем счастья вам», написанная в 1982 году, из-за запретов впервые появилась только два года спустя.

Современные «Цветы» будто освободились от своего имиджа, сложившегося в 70-е годы, и сразу перескочили в сегодняшний день. Их новые песни и стиль сильно отличаются от раннего творчества.

7 января в 19.00

Театр драмы им. В. М. Шукшина

Барнаул, ул. Молодежная, 15, тел. (3852) 36-97-13

Цена билета: 1000 - 2500 рублей

«Мастер и Маргарита»

Сам ли человек управляет своей жизнью или есть какая-то иная сила, способная прервать ее? Самый мистический и невероятный роман Булгакова в интерпретации главного режиссера московского театра на «Юго-Западе» Валерия Беляковича - это история о великой любви, способной на все.

Окутанный мистикой и скандалами спектакль давно побил все рекорды кассовых сборов и зрительского интереса. Ему аплодировали зрители более 40 стран пяти континентов. Спектакль, породивший массу слухов, сплетен и очаровавший более миллиона зрителей.

9 января в 19.00

Театр Музкомедии

Барнаул, пр. Комсомольский, 108, тел. (3852) 50-50-85

Цена билетов: 1200 - 2200 рублей

2. Катаемся на собачьих упряжках

Зооусадьба «Altai Rocks»

Усадьба принимает посетителей ежедневно в светлое время суток. Дружелюбные хаски с ветерком прокатят вас в своей упряжке. Также в усадьбе живет ручной енот Лучик и лис Нильс.

Первомайский район, с. Солнечное, тел. 8-923-642-5799

Алтайский центр ездового спорта

В пригороде Барнаула расположен один из филиалов Алтайского центра ездового спорта. Питомник сибирских хаски принимает посетителей со 2 января.

- Во время экскурсии гости пообщаются с собаками породы хаски и тибетский мастив. Здесь, кстати, есть возможность отдохнуть с ночевкой в гостевом доме, - сообщает Алтайтурцентр.

Барнаул, село Лебяжье, тел. (3852) 55-56-09

Калманский район, с. Шадрино, тел. (3852) 55-56-09

Питомник «Горный Хрусталь Алтая»

Усадьба предлагает общение и фотосессии с хаски. Голубоглазые питомцы и профессиональные фотографы будут ждать гостей каждый день с 12 до 16 часов. По предварительному заказу возможна организация катания на упряжке, в том числе в г. Бийске.

Алтайский район, Усадьба «Борискин лог»,

тел.: 8-903-910-5535, 8-962-790-6768; 8-923-715-6575

Центр ездового спорта «Звезда Катуни»

В центре вы встретитесь с аляскинскими маламутами, сможете покататься на собачьей упряжке и на лыжах. Трассы для катания проложены по берегу реки Катунь близ села Сростки. Сама поездка проходит в сопровождении опытного каюра. Каждого гостя угощают чаем из самовара на шишках со сладостями.

Бийский район, с. Сростки, тел. 8-906-939-1598 (Татьяна), 8-903-956-1830 (Павел).

3. Мастер-класс "Учимся вкусно готовить"

Во время новогодних каникул «Горная аптека» приглашает горожан на три вкусных кулинарных мастер-класса. Секретами выпечки с публикой поделится ее шеф-повар. Он научит делать круассаны по-французски, печь «снежные» булочки с корицей и делать пряничный домик, символ Рождества. Участие - по предварительной записи.

3 января в 12.00 - «Французское настроение»: мастер-класс по приготовлению круассанов.

5 января в 12.00 - «Снежная радость»: мастер-класс по приготовлению булочек с корицей.

7 января в 12.00 - мастер-класс по приготовлению пряничного символа.

«Горная аптека»

Барнаул, ул. Ползунова, 42

Предварительная запись по тел. (3852) 53-62-67

4. Взмываем в зимнее небо

Школа приключений «Зов ветра»

Школа занимается обучением кайтингу и полетам на мотопараплане в Барнауле.

- Если вы слышите в себе зов ветра приключений - мы познакомим вас с этим ветром, и вы станете нашими друзьями, - уверяют инструкторы школы.

Вылеты проходят на нескольких парадромах Барнаула.

Тел. для справок: 8-913-020-5555

Парапланерный кемпинг «Бобровая Заимка»

На территории кемпинга часто проходят различные соревнования по сверхлегкой авиации, показательные выступления мотопарапланеристов.

- Здесь предлагают услуги по обучению полетам на параплане. Полет после обучения можно совершить как самостоятельно, так и в паре с инструктором на параплане-тандеме, - рассказывают в Алтайтурцентре.

Алтайский край, Смоленский район, с. Солоновка,

ул. Бобровая Заимка, 2,

тел.: (38536) 25-501, 8-903-995-4013

5. Покоряем склоны на горных лыжах

«Авальман»

Комплекс состоит из четырех трасс протяженностью до 350 метров. Трассы оснащены бугельными подъемниками, искусственным освещением и звуковой аппаратурой.

Барнаул, ул. Абаканская, 3г, тел.: (3852) 68-46-20, 71-75-81

«Манжерок»

Это идеальное место для обучения катанию на горных лыжах и сноуборде. В зимнем сезоне здесь работают трассы 1050 метров и 1200 метров (обслуживаются кресельным подъемником), а также учебная трасса.

Республика Алтай, с. Манжерок, ул. Ленинская, 1

Горнолыжный комплекс «Серебряный ключ»

На комплексе работает одна трасса длиной 500 метров, есть бугельный подъемник.

Санаторий «Рассветы над Бией», Бийский район,

с. Стан-Бехтемир, ул. Озерная, 2, тел. 8-961-977-8898

BERLOGA

Горнолыжный комплекс, который открылся совсем недавно. Снег здесь держится дольше, чем на любом другом: таежный Салаир - настоящее снежное царство! Трасса длиной 1200 м и с перепадом высот около 120 м заканчивается длинным пологим спуском. Есть бугельный подъемник.

Заринский район, с. Тягун,

тел. 8-963-574-8077

«Благодать»

Пожалуй, это самый популярный горнолыжный комплекс. Здесь находятся 6 трасс - подойдут как для начинающих лыжников и сноубордистов, так и для профессиональных спортсменов.

г. Белокуриха,

ул. Славского, 77,

тел.: (385-77) 3-77-55, 3-82-44

«Бирюзовая Катунь»

Горнолыжный комплекс состоит из трех трасс разного уровня сложности. Общая длина трасс - 3500 м, есть трасса для сноутьюбинга, учебный склон с детским подъемником. На склонах есть освещение.

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», 479 км Чуйского тракта, тел. 8-913-360-5005. Расстояние от Барнаула - 270 км