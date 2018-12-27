Свинья или парящий орел: чего ждать от символов Нового года-2019

Пока все скупают сувениры в виде хрюшек, чтобы задобрить символ Нового года по восточному календарю, алтайские шаманы говорят, что русским надо задабривать не поросят, а орлов.

- По славянскому календарю 2019-ый год пройдет под покровительством парящего орла, - говорит шаман Артем Игнатенко. – А это символ гордости, свободы и связи с родом. Славянский календарь оказался почти забыт, но это в корне не правильно – у нас есть своя богатая культура.

Считается, чтобы заполучить покровительство орла, нужно ему соответствовать внутренне – быть сильным, смелым и справедливым.

- Орел – знак сильнейших мира сего, стать таким трудно, но если вы добьетесь нужных вибраций, то это принесет свои плоды – успех, влияние, деньги, - считает шаман.

По словам шамана, орел не обратит внимания на поверхностные символы – одежду, магнитики, сувениры в виде гордой птицы. Чтобы привлечь его внимание, попробуйте начать поступать благородно – проявите великодушие и простите обидчиков, навестите родителей, проведите время с семьей. Это будет лучшей "жертвой" парящему орлу.

Согласно восточному календарю, следующий год будет годом Желтой Земляной Свиньи. По словам барнаульского астролога Веры Топчеевой, свинья принесет на своем пятачке много хорошего. Символ будущего года обладает общительным и веселым нравом. Поэтому, чтобы настроиться на нужную волну, нужно быть немного беззаботным.

При этом алтайский шаман уверяет - не спешите, задабривать свинью – на Востоке новый год наступит только в феврале.

- Сейчас еще идет год собаки. Помните, что старый пес вернее молодого. Не прогоняйте его раньше времени, - говорит Артем.

Читайте также: Фунтик, Нюша, Пятачок: какая вы свинка по гороскопу