2019-01-03T10:50:45+03:00
Общество

Пожарная тревога сработала в барнаульском ТРЦ «Galaxy»

Всех посетителей экстренно вывели на улицу
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пожарная тревога сработала в барнаульском ТРЦ «Galaxy» Фото: vesti22.tvПожарная тревога сработала в барнаульском ТРЦ «Galaxy» Фото: vesti22.tv
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Пожарная тревога сработала в барнаульском торгово-развлекательном центре «Galaxy» в ночь на 3 января. Посетителей, которые находились в кинотеатре на ночном сеансе, пришлось экстренно эвакуировать на улицу.

О случившемся сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Горожане пишут, что пожарная тревога сработала в 1 час 20 минут. Люди в спешке стали покидать здание по лестнице. Вскоре выяснилось, что тревога оказалась ложной, почти все, кто до этого находился в кинозале, вернулись в него досматривать сеанс.

Сейчас горожане продолжают оставлять комментарии к сообщению об этом ночном происшествии.

– Ну и хорошо, что ложная тревога. Пробежка по лестнице никому не помешает, тем более, что на ночной сеанс ходили наверняка сто процентов здоровые люди, – написала Наталия Полякова.

– Лишняя тренировка не помешает, как физическая, так и пожарная, – добавила Надежда Александрова.

– Я бы уже не вернулась досматривать фильм, – высказалась Татьяна Владимирова.

Кстати, какой именно фильм смотрели барнаульцы в момент, когда сработала пожарная тревога, не уточняется.

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