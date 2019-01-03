2019-01-03T07:57:59+03:00
Происшествия

Иномарку разорвало на две части после жесткого ДТП под Бийском

Есть сведения, что водитель находится в реанимации
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Иномарку разорвало на две части после жесткого ДТП под БийскомИномарку разорвало на две части после жесткого ДТП под БийскомФото: газеты «Бийский рабочий»
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Жесткое ДТП произошло в районе поселка Борового неподалеку от Бийска. Водитель автомобиля Тоуота Chaser не справился с управление, после чего машина врезалась в столб. От удара иномарку буквально разорвало на две части.

Как пишет «Бийский рабочий», приехавшие на место представители аваркома сразу определили, что, скорее всего, иномарка ранее была распилена на две части. Они же пояснили, что случаются ситуации, когда автомобили завозят в Россию в распиленном состоянии под видом металлолома, чтобы не платить положенную пошлину. В нашей стране доморощенные умельцы сваривают кузов воедино.

В настоящее время идет обсуждение произошедшей аварии на странице «Аварком Бийск. Все ДТП Бийска». В комментариях автолюбители пишут, что иномарку разорвало напополам именно из-за того, что раньше она была распилена на две части.

Один из комментаторов написал, что водитель иномарки находится в реанимации в коме. Были ли в машине пассажиры на момент ДТП, не сообщается.

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