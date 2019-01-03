2019-01-03T05:48:19+03:00
Происшествия

Пьяный на квадроцикле сбил ребенка в новогоднем городке в Бийске

Очевидцы утверждают, что у пострадавшего мальчика ушибы
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пьяный на квадроцикле сбил ребенка в новогоднем городке в БийскеПьяный на квадроцикле сбил ребенка в новогоднем городке в БийскеФото: газеты «Бийский рабочий»
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Вопиющий случай произошел в Бийске в снежном городке на Петровском бульваре. Пьяный мужчина наехал на квадроцикле на ребенка, который только что спустился с горки.

Как пишет «Бийский рабочий», пострадавший мальчик получил ушибы. На место происшествия приехали сотрудники полиции, которые зафиксировали факт дорожно-транспортного происшествия. Квадроцикл увезли на штрафстоянку на эвакуаторе.

Тем временем на странице «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска» местные жители активно оставляют комментарии по поводу случившегося. Многие категорически против организации проката транспортных средств в местах, где играют дети.

– Печально, что не контролировали этот прокат. Там одна бухара каталась, – написал Виталий Буянов.

– Тоже с ребенком там был, не понравилось, что дети гоняют рядом с толпой на этих квадриках. Ехали бы в поле кататься сколько угодно, но не рядом с 1-4 летними детьми, – прокомментировал Дмитрий Кудрявцев.

В настоящее время бийчане требуют закрыть прокат квадроциклов в снежном городке. Понесет ли кто-либо ответственность за ЧП с ребенком, пока не сообщается.

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